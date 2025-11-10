خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گلزن ایران در عربستان بیهوش شد!

گلزن ایران در عربستان بیهوش شد!
مسعود یوسف، بهترین گلزن تیم ملی در مسابقات کشورهای اسلامی، روز بسیار سختی را در بازی ازبکستان سپری کرد.

به گزارش ایلنا، سالنی‌باز شکوفا شده که در بازی با ازبکستان زننده گل نخست تیم ملی ایران بود، از روزهای گذشته دچار نوعی آنفلوآنزا شده است و در وضعیت نامطلوبی برای تیم ملی در جدال نیمه نهایی به میدان رفت. شرایط جسمی یوسف به اندازه‌ای حاد بود که کارگردان تلویزیونی در هنگام پخش سرود تیم ملی، روی چهره او زوم کرد و رنگ پریده‌ این ستاره را برای ثانیه‌هایی به تصویر کشید.

یوسف به هر شکلی که بود، در نیمه نخست دیدار با ازبکستان توپ زد و گل اول تیم ملی را به ثمر رساند. اما در ادامه، وضعیت وی وخیم‌تر شد و بین نیمه توسط کادر پزشکی به بیمارستان منتقل گردید و تحت مراقبت قرار گرفت.

برترین بازیکن نیم فصل نخست لیگ برتر، در مسابقات کشورهای اسلامی عملکرد قابل توجهی را ارائه داده است و در جدال با افغانستان، با دبل خود تک ستاره تیم ملی در دیدار دردسرساز و پرماجرا بود. او در مجموع با سه گل، بهترین گلزن تیم ملی تا پیش فینال با مراکش شناخته می‌شود و وحید شمسایی امیدوار است، سالنی‌باز جوان تیمش را در بازی فینال در اختیار داشته باشد.

طبق اطلاعاتی که خبرنگار ما بدست آورده، وضعیت فعلی مسعود یوسف رو به بهبودی بوده است و به نظر می‌رسد مشکلی برای همراهی تیم ملی در بازی فینال مقابل مراکش نخواهد داشت.

