توضیحات نبی درباره تاخیر در سفر تیم ملی

به گزارش ایلنا، اعضای تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود صبح امروز با پرواز اختصاصی تهران را به مقصد دبی ترک کردند و آماده حضور در تورنمنت العین شوند، هنوز در هتل المپیک حضور دارند.

صادر نشدن ویزای تعدادی از بازیکنان و اعضای کادرفنی واجرایی تیم ملی باعث شده تا ملی پوشان هنوز در تهران حضور داشته باشند و منتظر بمانند.

مهدی محمدنبی سرپرست تیم ملی در این خصوص گفت: «دلیل این موضوع تاخیر در پرواز نیست؛ به دلیل تعطیلی شنبه و یکشنبه در کشور امارات تعدادی از ویزاها هنوز صادر نشده است. پیگیری کردیم و امیدواریم ظرف یکی دو ساعت دیگر ویزای الباقی کاروان ایران هم صادر شود و تا امروز عصر تیم ملی عازم امارات شود.»

تیم ملی ایران قرار بود طبق برنامه قبلی امروز در دبی تمرین کند، اما با توجه به تاخیر در پرواز احتمال لغو این تمرین وجود دارد.

تیم ملی روز پنجشنبه در اولین بازی از تورنمنت العین به مصاف کیپ ورد خواهد رفت.

