تاجرنیا بدون منع قانونی سرپرست باقی میماند
فریدونی: هیچ ددلاینی برای انتخاب مدیرعامل استقلال وجود ندارد
عضو هیئتمدیره باشگاه استقلال تأکید کرد که برای انتخاب مدیرعامل این باشگاه هیچ مهلت زمانی مشخصی تعیین نشده و علی تاجرنیا میتواند بدون مانع قانونی به عنوان سرپرست به فعالیت خود ادامه دهد.
به گزارش ایلنا، در حالیکه طی روزهای اخیر اخباری درباره پایان دوره سهماهه سرپرستی علی تاجرنیا در باشگاه استقلال منتشر شده بود، مجتبی فریدونی، عضو هیئتمدیره این باشگاه، با رد این موضوع اعلام کرد که هیچ محدودیت یا ددلاینی برای ادامه فعالیت سرپرست فعلی وجود ندارد.
فریدونی پس از پایان نشست هیئتمدیره استقلال در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد:«در جلسه امروز هیچ بحثی درباره انتخاب مدیرعامل مطرح نشد.»
او درباره ادعای پایان مهلت قانونی سرپرستی تاجرنیا در تاریخ ۲۲ آبان گفت:«چه کسی چنین مهلتی را تعیین کرده؟ اصلاً چنین چیزی وجود ندارد. من سالها در حوزه مدیریت فعالیت داشتهام و قانون تجارت را بهخوبی میدانم. هیچ منع قانونی یا محدودیت زمانی در این باره وجود ندارد. طبق ماده ۱۲۴ قانون تجارت و اساسنامه باشگاه، مدیرعامل میتواند رئیس هیئتمدیره هم باشد، مشروط بر اینکه سهچهارم اعضای مجمع به او رأی دهند. بنابراین ادامه فعالیت آقای تاجرنیا کاملاً قانونی است. اینکه گفته میشود او فقط میتواند سه دوره یکماهه سرپرست باشد، هیچ مبنای قانونی ندارد. اگر قانونی در این زمینه وجود دارد، لطفاً آن را به ما هم اعلام کنند!»
عضو هیئتمدیره استقلال با اشاره به برداشتهای اشتباه در فضای رسانهای افزود:«آقای تاجرنیا خودش گفته بود که سرپرستیاش هر ماه تمدید میشود، اما هیچ محدودیتی برای سه دوره یکماهه در قانون وجود ندارد. متأسفانه بعضی مسائل ابتدا به اشتباه مطرح میشود و بعد بهعنوان یک واقعیت تکرار میشود. نمونهاش ماجرای خصوصیسازی استقلال بود که عرضه سهام باشگاه به بانک ملی را برخی رسانهها بهعنوان واگذاری قطعی اعلام کردند، در حالی که اساساً صحت نداشت. ماجرای سرپرستی تاجرنیا هم دقیقاً از همین جنس است؛ شایعهای که ریشه قانونی ندارد.»
فریدونی در پایان درباره مطرح شدن اسامی مختلف برای مدیرعاملی استقلال گفت:«بهخدا قسم امروز حتی درباره هیچ گزینهای صحبت نشد. نامهایی که مطرح میشود صرفاً گمانهزنی است. شاید برخی دوستان در جاهای دیگر صحبتهایی کرده باشند، اما در جلسه هیئتمدیره هیچ نام مشخصی برای مدیرعاملی مطرح نشد.»