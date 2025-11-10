تمرینات استقلال از چهارشنبه آغاز میشود
بیژن طاهری: فوتبال زمانی زیباست که احترام متقابل حفظ شود
بیژن طاهری، مدیر تیم فوتبال استقلال، با تأکید بر اینکه هدف اصلی فوتبال، ایجاد همدلی و نشاط اجتماعی در جامعه است، گفت: اتفاقات اخیر و بیاحترامی به هواداران استقلال پذیرفتنی نیست و باید با مسببان آن برخورد شود.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری، مدیر تیم فوتبال استقلال، در گفتوگو با رسانه رسمی باشگاه استقلال توضیحاتی را در خصوص آغاز دور جدید تمرینات و نحوه برنامهریزی مسابقات لیگ برتر ارائه کرد.
مدیر تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه مهمترین هدف فوتبال، ایجاد همدلی و نشاط اجتماعی در جامعه است، اظهار کرد: «آنچه بزرگان و مفاخر فوتبال به ما آموختند، پیش از هر رقابتی حفظ احترام و رعایت شأن مردم است. اتفاقات روزهای اخیر بیانگر این واقعیت است که فوتبال زمانی زیبا میشود که فارغ از هر رنگی و تعصبی، احترام یکدیگر را حفظ کنیم. متأسفانه این اتفاق رخ نداد و به جامعه بزرگ هواداری استقلال بیاحترامی شد؛ مسألهای که به هیچ عنوان پذیرفته نیست. واکنش افکار عمومی نیز تقبیح این رفتار بود و امیدوارم به گونهای با مسببان وقوع این اتفاق تلخ برخورد شود که دیگر هیچگاه شاهد تکرار این حرمتشکنیها در حوزه ورزش و فوتبال نباشیم.»
بیژن طاهری درباره زمان شروع مجدد تمرینات تیم فوتبال بزرگسالان استقلال ادامه داد: «بر اساس برنامهریزی صورتگرفته از سوی کادر فنی، تمرینات تیم فوتبال استقلال از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد تا فرآیند آمادهسازی برای بازی حذفی و دیدار آسیایی زیر نظر کادر فنی از سر گرفته شود. به جز بازیکنان ملیپوش استقلال که در اردوهای ملی حضور دارند، سایر بازیکنان زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را در تهران آغاز خواهند کرد.»
وی با انتقاد از نحوه برنامهریزی سازمان لیگ در خصوص زمان برگزاری دربی پایتخت توضیح داد: «ما همیشه به قانون پایبند بودهایم، اما گلایهای که کادر فنی استقلال نسبت به مدل برنامهریزی سازمان لیگ دارد این است که در آستانه برگزاری دربی پایتخت، عدالت بهصورت یکسان رعایت نشده است. تیم ما به واسطه حضور در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نسبت به رقیب دو روز کمتر استراحت میکند و این موضوع فشردگی به ضرر ما تمام میشود. توقع کادر فنی از مسئولان سازمان لیگ این است که با نگاهی یکسان به وضعیت دو تیم نگاه کنند و تفاوتی میان ما و رقیب قائل نشوند.»