با حضور جمعی از پیشکسوتان و مسئولان

برگزاری مراسم رونمایی از کتاب در بارانداز، رواویتی از زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی

آیین رونمایی از سی و یکمین جلد از کتاب های تهیه شده در مرکز مستندنگاری فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با عنوان "در بارانداز، روایتی از زندگی جهان پهلوان غلامرضا تختی، صبح امروز (دوشنبه) در سالن همایش های شهید شاهرخ ضرغام فدراسیون کشتی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در آیین رونمایی از این کتاب جمعی از مسئولان از جمله سردار یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، سردار شیخی معاون رئیس بنیاد حفظ  آثار دفاع مقدس، دکتر مهدی نژاد مدیرکل امور اردویی و ورزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، پیشکسوتان کشتی از جمله ابراهیم جوادی، علی اکبر حیدری،  محسن فرح وشی، صادق گودرزی،  و مسئولان فدراسیون از جمله علیرضا دبیر رئیس و عبدالمهدی نصیرزاده نایب رئیس، علاقمندان به کشتی و اصحاب رسانه حضور داشتند.

این کتاب به قلم منصور غلامی و توسط فدراسیون کشتی و نشر  گلگشت به انتشار رسیده است.

