تاخیر در سفر به امارات بهدلیل تأخیر صدور ویزا
کاروان تیم ملی در هتل المپیک سرگردان شد
کاروان تیم ملی فوتبال ایران که قرار بود صبح امروز راهی امارات شود، بهدلیل صادر نشدن ویزای برخی اعضای تیم، همچنان در هتل المپیک تهران مستقر مانده و سفرش به تعویق افتاده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس برنامه از پیش اعلامشده، قرار بود تیم ملی ساعت ۱۰ صبح با پرواز اختصاصی شرکت هواپیمایی وارش از فرودگاه مهرآباد عازم العین شود. با این حال، دقایقی پیش از زمان حرکت، به اعضای کاروان اطلاع داده شد که بهدلیل تأخیر در صدور ویزای تعدادی از همراهان و بازیکنان، فعلاً باید در هتل المپیک باقی بمانند.
هواپیمای تیم ملی در فرودگاه مهرآباد آماده پرواز است و تمامی امور پروازی و تدارکاتی انجام شده، اما تیم تا زمان دریافت مجوز ورود به خاک امارات اجازه ترک تهران را ندارد. این وضعیت باعث شده ملیپوشان که از صبح آماده سفر بودند، اکنون در اتاقهای خود در هتل المپیک مستقر و منتظر تصمیم نهایی باشند.
تورنمنت العین بخشی از برنامه آمادهسازی تیم ملی برای ادامه رقابتهای مقدماتی جام جهانی محسوب میشود و بر اساس برنامهریزی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم ملی ایران روز پنجشنبه مقابل تیم ملی کیپ ورد قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر مسئولان فدراسیون فوتبال در حال پیگیری موضوع از طریق سفارت امارات و وزارت امور خارجه هستند تا مشکل صدور ویزا در سریعترین زمان ممکن برطرف شود. هنوز زمان جدید پرواز تیم ملی مشخص نشده است.