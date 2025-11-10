خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ورود کاروان تیم ملی امید به قرقیزستان

ورود کاروان تیم ملی امید به قرقیزستان
کد خبر : 1712089
لینک کوتاه کپی شد.

کاروان تیم ملی امید ایران وارد کشور قرقیزستان شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کاروان تیم ملی امید ایران برای حضور در تورنمنت قرقیزستان وارد شهر «اوش» شد تا خود را برای بازی‌های پیش رو آماده کند.

شایان ذکر است تورنمنت قرقیزستان با شرکت ایران، روسیه، بحرین و میزبان برگزار می‌شود که تاریخ بازی‌های شاگردان امید روانخواه به شرح زیر است:

تیم ملی امید ایران - روسیه؛ ۲۱ آبان ماه؛ ساعت ۱۵ به وقت محلی

تیم ملی امید ایران - قرقیزستان؛ ۲۴ آبان ماه؛ ساعت ۱۹ به وقت محلی

تیم ملی امید ایران - بحرین؛ ۲۷ آبان ماه؛ ساعت ۱۵ به وقت محلی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ