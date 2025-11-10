ورود کاروان تیم ملی امید به قرقیزستان

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کاروان تیم ملی امید ایران برای حضور در تورنمنت قرقیزستان وارد شهر «اوش» شد تا خود را برای بازی‌های پیش رو آماده کند.

شایان ذکر است تورنمنت قرقیزستان با شرکت ایران، روسیه، بحرین و میزبان برگزار می‌شود که تاریخ بازی‌های شاگردان امید روانخواه به شرح زیر است:

تیم ملی امید ایران - روسیه؛ ۲۱ آبان ماه؛ ساعت ۱۵ به وقت محلی

تیم ملی امید ایران - قرقیزستان؛ ۲۴ آبان ماه؛ ساعت ۱۹ به وقت محلی

تیم ملی امید ایران - بحرین؛ ۲۷ آبان ماه؛ ساعت ۱۵ به وقت محلی

