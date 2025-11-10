خبرگزاری کار ایران
صعود سه شناگر ایران به مراحل پایانی رقابت‌های کشورهای اسلامی
در سومین روز از رقابت‌های شنای ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، چند شناگر ایرانی با ثبت رکوردهای قابل‌توجه موفق به راهیابی به مراحل نیمه‌نهایی و فینال شدند.

به گزارش ایلنا، امروز (دوشنبه ۱۹ آبان) در ادامه رقابت‌های شنای بازی‌های کشورهای اسلامی، آراد مهدی‌زاده در ماده ۲۰۰ متر قورباغه با ثبت زمان ۲ دقیقه و ۲۰ ثانیه و ۰۳ صدم ثانیه توانست به مرحله فینال راه یابد.

در دیگر رقابت‌های امروز، سامیار عبدلی و سینا غلام‌پور در ماده ۱۰۰ متر آزاد به آب زدند و به ترتیب با رکوردهای ۵۲:۲۰ و ۵۱:۶۸ ثانیه جواز حضور در مرحله نیمه‌نهایی را کسب کردند.

همچنین محمدمهدی غلامی و محمد قاسمی قرار است تا دقایقی دیگر در ماده ۲۰۰ متر پروانه به مصاف حریفان خود بروند.

تیم شنای ایران تاکنون در این رقابت‌ها موفق به کسب یک مدال طلای انفرادی و یک مدال برنز تیمی شده است.

