درخشش رشفورد در بارسلونا: ستاره انگلیسی با دو پاس گل در صدر جدول لالیگا
مارکوس رشفورد، ستاره قرضی منچستریونایتد در بارسلونا، با ارائه نمایشی چشمگیر مقابل سلتاویگو بار دیگر مورد تحسین هواداران قرار گرفت و با دو پاس گل، به صدر جدول پاسورهای لالیگا صعود کرد.
به گزارش ایلنا، بارسلونا یکشنبه شب در دیداری پرگل موفق شد سلتاویگو را چهار بر دو شکست دهد و فاصله خود با رئال مادرید در صدر جدول را به سه امتیاز کاهش دهد. در این مسابقه، رشفورد نقش پررنگی در پیروزی تیمش داشت و با دو ارسال دقیق از جناح چپ، زمینهساز هتتریک رابرت لواندوفسکی شد.
بازیکن انگلیسی که در هفتههای اخیر با درخشش خود به یکی از ارکان اصلی تیم «هانسی فلیک» تبدیل شده، در ورزشگاه بالایِدوس نیز مانند بازی قبلی، با تشویق ایستاده هواداران بارسلونا بدرقه شد. رشفورد اکنون با شش پاس گل در صدر جدول لالیگا قرار دارد؛ بالاتر از کیلیان امباپه (دو پاس گل) و لامین یامال (چهار پاس گل). تنها بازیکنی که در این آمار با او برابر است، لوئیس میلا از ختافه است.
در فضای مجازی، عملکرد درخشان رشفورد با واکنشهای گستردهای همراه شد. یکی از هواداران منچستریونایتد در پست خود نوشت:«رشفورد در دو بازی پیاپی از هواداران بارسلونا تشویق ایستاده گرفته، اما هنوز بعضیها میگویند او افت کرده!»
یکی از طرفداران بارسلونا نیز نوشت:«رشفورد بعد از بازی مقابل بروژ به طرز شگفتانگیزی بازگشت؛ بازیسازی عالی، تلاش زیاد و تأثیر مستقیم در سه گل از چهار گل تیم. نکته جالب این است که هنوز به اوج خودش نرسیده.»
کاربر دیگری به شوخی نوشت:«سلام، با رشفورد صحبت میکنید. چطور میتونم امروز کمکتون کنم؟!»
و یکی از کاربران طرفدار فوتبال اروپا پست خود را چنین جمعبندی کرد:«سه امتیاز قطعی شد، هتتریک لواندوفسکی، دو پاس گل از رشفورد، گل یامال و توقف رئال مقابل رایو وایکانو... عالی شد!»