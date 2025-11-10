به گزارش ایلنا، استقلال در دیدار آسیایی مقابل الوحدات اردن نتوانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد و این موضوع واکنش بسیاری از اهالی فوتبال را در پی داشت. در همین رابطه، شاهرخ بیانی پیشکسوت استقلال در گفت‌وگویی به تحلیل عملکرد تیم و تصمیمات ریکاردو ساپینتو پرداخت.

بیانی در ابتدا درباره شرایط بازی گفت: «استقلال در نیمه اول بد نبود اما در نیمه دوم از ریتم افتاد. تغییرات ساپینتو باعث شد شکل تیم به هم بخورد. از نظر من نباید ترکیب تیم برنده را دست زد. او تمام هافبک‌هایش را بیرون کشید و عملاً کمربند تیم خالی شد. کجای دنیا این‌طور تیم می‌چینند؟ واقعاً شانس آوردیم که بازنده نشدیم.»

او درباره تعویض‌ها اضافه کرد: «با آمدن نازون، استقلال ده‌نفره شد. این بازی نشان داد ساپینتو در تعویض‌ها ضعف دارد و باید از کادر فنی کمک بگیرد. تعویض‌هایش باعث می‌شود ترکیب تیم از هم بپاشد. حالا با این نتیجه، استقلال باید دو بازی بعدی را ببرد و ۶ امتیاز بگیرد. تیمی که می‌خواهد برنده باشد باید برنامه داشته باشد.»

بیانی در ادامه به نقش دستیاران ایرانی هم اشاره کرد و گفت: «خسرو حیدری باید به ساپینتو مشاوره بدهد اما خیلی ساکت است. اگر باشگاه کمیته فنی داشت، آن کمیته باید از ساپینتو درباره تعویض‌هایش توضیح می‌خواست. وظیفه کمیته فنی کمک به سرمربی است. متأسفانه دستیاران ایرانی فقط موقع گل زدن تیم، روی دوش سرمربی بالا و پایین می‌پرند! با این نتیجه، سرنوشت صعود استقلال به نتایج بقیه تیم‌ها گره خورده. ما باید حداقل یک بازی را می‌بردیم و یکی را مساوی می‌گرفتیم. لااقل ساپینتو می‌توانست رامین را جای یاسر وارد زمین کند. نمی‌دانم چه زمانی می‌خواهد از تجربه رامین استفاده کند؛ تجربه‌ای که در بازی‌های آسیایی به درد استقلال می‌خورد.»

پیشکسوت استقلال همچنین از عملکرد بازیکنان خارجی تیم انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه خارجی‌های استقلال فقط پول گرفتند و کاری نکردند. بیشترشان به درد تیم نمی‌خورند و باید نیم‌فصل جدا شوند. بازیکنانی مثل مهران احمدی جوان هستند و استقلال به چنین بازیکنانی نیاز دارد، نه خارجی‌هایی که هیچ تحرکی ندارند. احمدی چیزی از یاسر کم ندارد. یا مثلاً کوشکی که در بازی‌های قبلی خوب بود اما اشتباهش در این دیدار باعث گل خوردن استقلال شد.»

بیانی در پایان با اشاره به پیشرفت تیم‌های آسیایی خاطرنشان کرد: «تیم‌های آسیایی از پایه کار کردند، بازیکن و مربی خوب جذب کردند و برنامه‌ریزی داشتند. زمانی که ما بازی می‌کردیم، این تیم‌ها عددی نبودند اما حالا با تلاش زیاد پیشرفت کردند. آن‌ها ساختار قوی و زمین‌های استاندارد دارند و مثل ما مشکل زمین یا دلالی ندارند. متأسفانه در فوتبال ما دلال‌ها شب دم در خانه مدیرعامل می‌خوابند تا صبح بازیکن خارجی بی‌کیفیت را با دو برابر قیمت معرفی کنند.»

