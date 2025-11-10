جا ماندن بمب استقلال از جام جهانی قطعی شد؟
عارف آقاسی به دلیل شرایطش در استقلال اردوی تیم ملی را هم از دست داده است.
به گزارش ایلنا، آخرین لیست تیم ملی در سال ۲۰۲۵ در حالی اعلام شد که نام عارف آقاسی، مدافع استقلال، بار دیگر در میان دعوتشدگان دیده نمیشود. مدافعی که در ابتدای فصل یکی از پر سر و صداترین خریدهای داخلی فوتبال ایران بود، حالا در موقعیتی قرار گرفته که میتوان آن را به خطای «Error 404» تشبیه کرد؛ بازیکنی که نه در ترکیب استقلال حضور دارد، نه در تمرینات تیم ملی دیده میشود و نه تصویری تازه از او در رسانههای رسمی باشگاه منتشر شده است.
آقاسی پس از درخشش در تراکتور و عملکرد قابل توجه در دو فصل اخیر، با انتقال به استقلال یکی از مهمترین خریدهای تابستانی آبیها لقب گرفت. بسیاری از هواداران انتظار داشتند زوج او با آشورماتوف در قلب خط دفاعی استقلال شکل بگیرد و خط دفاع تیم را به یکی از مطمئنترین خطوط لیگ تبدیل کند، اما اتفاقات فصل برخلاف پیشبینیها رقم خورد. استقلال فصل را با نوسان آغاز کرد و آقاسی خیلی زود جای خود را در ترکیب اصلی از دست داد. در هفتههای اخیر هم حضورش روی نیمکت به امری تکراری تبدیل شده و حتی در تصاویر تمرینی تیم نیز غیبت او محسوس است.
در شرایطی که سامان فلاح در دیدار مقابل الوحدات با چند اشتباه فردی باعث نگرانی کادرفنی شد، انتظار میرفت در دیدارهای بعدی فرصتی به آقاسی داده شود، به ویژه با توجه به فاصله مسابقات لیگ و بازی نسبتاً آسان استقلال در جام حذفی مقابل پادیاب. با این حال هنوز مشخص نیست که مدافع پیشین تراکتور در چه شرایطی قرار دارد و آیا در تمرینات حضور داشته یا خیر. سکوت رسانهای باشگاه استقلال درباره وضعیت او باعث شده شایعاتی درباره نارضایتی این بازیکن از شرایط فعلیاش مطرح شود.
عارف آقاسی فصل گذشته یکی از گزینههای جدی حضور در تیم ملی بود و حتی در مقاطعی نام او به عنوان یکی از جانشینان اصلی مدافعان میانی تیم ملی مطرح شد. اما حالا او نهتنها جایگاهش در تیم ملی را از دست داده بلکه در ترکیب استقلال نیز به حاشیه رفته است. برای بازیکنی در سن و شرایط او، ادامه این روند میتواند به قیمت از دست رفتن مسیر حرفهایاش تمام شود.
با این حال هنوز فرصت بازگشت برای آقاسی وجود دارد. استقلال در نیمفصل دوم نیاز جدی به بازیکنان آماده در خط دفاعی دارد و اگر او بتواند در تمرینات خود را به لحاظ روحی و بدنی بازسازی کند، شانس بازگشت به ترکیب اصلی را خواهد داشت. تجربه نشان داده بسیاری از بازیکنان استقلال که در ابتدای فصل نیمکتنشین بودند، با صبر و تلاش دوباره به ترکیب برگشتند و حتی به مهرههای کلیدی تیم تبدیل شدند.
در سوی مقابل، اگر آقاسی تصمیم بگیرد تحت فشار و نارضایتی تصمیمی شتابزده بگیرد، ممکن است آیندهاش را در استقلال به خطر بیندازد. حضور او در بازی مقابل پادیاب میتواند نقطه بازگشت یا شاید آخرین فرصت برای احیای جایگاهش باشد. استقلال در شرایطی قرار دارد که به ترکیب باثبات در خط دفاعی نیاز دارد و قلعهنویی نیز در تیم ملی به دنبال مدافعانی آماده و با ثبات است؛ شرایطی که اگر آقاسی بتواند در هفتههای آینده خود را بازگرداند، هنوز دیر نشده تا بار دیگر نامش در لیست تیم ملی دیده شود.
در شروع فصل، بسیاری از کارشناسان ترکیب احتمالی آقاسی و آشورماتوف را بهعنوان یکی از بهترین زوجهای دفاعی لیگ پیشبینی کرده بودند؛ ترکیبی از قدرت فیزیکی، بازی هوشمندانه و سرعت قابل قبول. اما این زوج هرگز فرصتی برای بازی کنار هم پیدا نکردند. آقاسی تنها در دیدار مقابل مس رفسنجان به دلیل مصدومیت فلاح وارد زمین شد و عملکرد قابل قبولی داشت، اما در دیدارهای بعدی دوباره نیمکتنشین شد.
حالا با نزدیک شدن به پایان نیمفصل و آخرین فیفادی سال، غیبت او در تیم ملی پیامی روشن دارد: مدافعی که تا چند ماه پیش یکی از امیدهای آینده تیم ملی محسوب میشد، اکنون در موقعیتی مبهم قرار گرفته است. آینده عارف آقاسی بستگی به واکنش او در روزهای پیشرو دارد؛ بازیکنی که اگر تصمیم بگیرد سکوت را کنار بگذارد و برای بازگشت بجنگد، هنوز میتواند همان مدافع مطمئن و تاثیرگذار سالهای گذشته باشد، اما اگر نارضایتی جای انگیزه را بگیرد، ممکن است خیلی زود از نقشههای استقلال و تیم ملی حذف شود.