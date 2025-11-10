خبرگزاری کار ایران
هوگو اولیویرا:

رونالدو هنوز مثل جوانی‌اش تشنه گلزنی است!

مربی پیشین کریستیانو رونالدو از روحیه تمام‌نشدنی ستاره پرتغالی پرده برداشت و تأکید کرد که «ذهنیت برنده» او می‌تواند تیم ملی پرتغال را در جام جهانی آینده به قهرمانی برساند.

به گزارش ایلنا به نقل از گیومی‌اسپورت، «هوگو اولیویرا»، مربی دروازه‌بانان تیم ملی پرتغال در دوره مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۰، با یادآوری دوران همکاری خود با رونالدو گفت که حتی در آن زمان، نشانه‌های «ذهنیت اسطوره‌ای» در او مشهود بود. اولیویرا که رونالدو را در ۲۵ سالگی از نزدیک زیر نظر داشت، معتقد است روحیه رقابتی ستاره پرتغالی از همان دوران در او نهادینه شده بود؛ روحیه‌ای که بعدها او را به فتح پنج عنوان لیگ قهرمانان اروپا، یک قهرمانی یورو و ده‌ها جام داخلی رساند.

 

درخشان‌ترین دستاوردهای رونالدو نتوانسته‌اند یک خلأ بزرگ را پر کنند و آن هم قهرمانی در جام جهانی است. این بازیکن ۴۰ ساله تابستان آینده در آمریکا، کانادا و مکزیک برای ششمین بار در این تورنمنت حاضر خواهد شد و احتمالاً آخرین فرصت خود را برای فتح این جام طلایی تجربه می‌کند. رونالدو پیش‌تر بارها تأکید کرده بود که قهرمانی جهان، آخرین جای خالی در ویترین افتخاراتش است.

رونالدو که در مسیر مقدماتی جام جهانی با گل‌های متوالی رکورددار تاریخ این رقابت‌ها شده، نقش مهمی در صعود زودهنگام پرتغال به مرحله نهایی داشته است.

 

اولیویرا در پاسخ به این سؤال که چگونه رونالدو در ۴۰ سالگی همچنان در سطحی بالا بازی می‌کند، گفت:«چون هنوز گرسنه گلزنی است؛ هنوز هم احساس گرسنگی دارد. میل به موفقیت در او تمام نشده. وقتی جوان بود، همین‌گونه بود و حالا هم همان‌طور است. این ذهنیت مسری است و می‌تواند روحیه کل تیم ملی پرتغال را تحت تأثیر قرار دهد. شاید این جام جهانی آخرین تورنمنت بزرگ او باشد و چه پایان باشکوهی خواهد بود اگر بتواند آن را با قهرمانی به پایان برساند.»

 

مربی سابق تیم ملی پرتغال همچنین تأکید کرد که ترکیب کنونی این تیم از قدرتمندترین نسل‌های فوتبال کشورش است:«ما نسلی داریم که باید برای قهرمانی بجنگد. به‌نظرم پرتغال در میان پنج تیم برتر دنیاست که شانس واقعی برای فتح جام جهانی دارد.»

 

در کنار هدف قهرمانی جهان، رونالدو همچنان در پی ثبت رکوردی دیگر است: رسیدن به هزار گل در دوران حرفه‌ای. این هدفی است که به گفته نزدیکانش، حتی با افزایش سن نیز از ذهن او پاک نشده است.

