به گزارش ایلنا، بهزاد غلامپور در شرایطی به عنوان عضو جدید کادرفنی استقلال معرفی شده که او سمت مربی دروازه‌بان‌ها را ندارد. از ابتدای فصل جاری ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال جورجیوس اسکیاتیتیس مربی یونانی را به عنوان مربی گلرها به جمع کادرفنی آورد و حالا او هم ماندگار است.

در چنین شرایطی بهزاد غلامپور هم برای بهبود وضعیت دروازه‌بان ها و بالارفتن کیفیت تمرینات گلری به کادرفنی استقلال اضافه شده اما او نقشی به عنوان مشاور یا کمک برای مربی یونانی دارد.

در چنین شرایطی قرار نیست غلامپور در بازی های استقلال روی نیمکت بنشیند و همچون مسابقات گذشته مربی یونانی دروازه‌بان ها از کنار زمین کار را دنبال می‌کند و روی نیمکت خواهد بود. غلامپور هم در تمرینات به عنوان عضوی از کادرفنی کمک حال آبی‌پوشان خواهد بود.

