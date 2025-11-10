خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چرا مربی مشهور استقلال روی نیمکت نمی‌نشیند؟

چرا مربی مشهور استقلال روی نیمکت نمی‌نشیند؟
کد خبر : 1711981
لینک کوتاه کپی شد.

بهزاد غلامپور سمت جدیدی در استقلال پیدا کرده و نمی‌تواند روی نیمکت بنشیند.

به گزارش ایلنا، بهزاد غلامپور در شرایطی به عنوان عضو جدید کادرفنی استقلال معرفی شده که او سمت مربی دروازه‌بان‌ها را ندارد. از ابتدای فصل جاری ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال  جورجیوس اسکیاتیتیس مربی یونانی را به عنوان مربی گلرها به جمع کادرفنی آورد و حالا او هم ماندگار است.

در چنین شرایطی بهزاد غلامپور هم برای بهبود وضعیت دروازه‌بان ها و بالارفتن کیفیت تمرینات گلری به کادرفنی استقلال اضافه شده اما او نقشی به عنوان مشاور یا کمک برای مربی یونانی دارد.

در چنین شرایطی قرار نیست غلامپور در بازی های استقلال روی نیمکت بنشیند و همچون مسابقات گذشته مربی یونانی دروازه‌بان ها از کنار زمین کار را دنبال می‌کند و روی نیمکت خواهد بود. غلامپور هم در تمرینات به عنوان عضوی از کادرفنی کمک حال آبی‌پوشان خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ