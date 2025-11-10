خبرگزاری کار ایران
​هشدار روبن دیاس به آرسنال پس از پیروزی قاطع سیتی مقابل لیورپول
روبن دیاس، مدافع منچسترسیتی، پس از پیروزی قاطع تیمش مقابل لیورپول در لیگ برتر انگلیس، پیامی هشدارآمیز برای رقیب مستقیم قهرمانی، آرسنال، فرستاد.

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی روز یکشنبه با نمایشی مقتدرانه، لیورپول را با نتیجه ۳ بر صفر در ورزشگاه اتحاد شکست داد تا فاصله خود با صدر جدول را به چهار امتیاز کاهش دهد. در همین حال، آرسنال با تساوی مقابل ساندرلند و گل دیرهنگام «برایان بربی» دو امتیاز حیاتی از دست داد.

شاگردان پپ گواردیولا با گل‌های ارلینگ هالند، نیکو گونزالس و جرمی دوکو، یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های فصل را رقم زدند و نشان دادند که برای بازپس‌گیری عنوان قهرمانی آماده‌اند. در سوی مقابل، تیم آرنه اشلوت نمایشی ناامیدکننده داشت و فاصله‌اش با دو مدعی اصلی، سیتی و آرسنال، بیش از پیش شد.

این پیروزی برای سیتی معنایی فراتر از سه امتیاز داشت؛ پیامی بود برای رقیبان لیگ برتر و به‌ویژه آرسنال که قهرمان چهار دوره متوالی، دوباره در مسیر قدرت‌نمایی قرار گرفته است.

 

روبن دیاس در گفت‌وگو با شبکه اسکای اسپورت، ضمن تمجید از عملکرد تیمش گفت:«خیلی خوشحالم، به‌ویژه برای پپ گواردیولا که به رکورد هزارمین بازی خود به‌عنوان مربی رسید. ما برای چنین مسابقاتی زندگی می‌کنیم؛ سطحی بالاتر از این وجود ندارد. همه بازیکنان فوق‌العاده بودند و باید همچنان خودمان را برای رسیدن به بهترین عملکرد، به جلو هل دهیم.»

مدافع پرتغالی سیتی در ادامه، عملکرد جرمی دوکو و تلاش هالند را ستود و آن را یادآور تیم‌های بزرگ سیتی در سال‌های گذشته دانست:«یادم می‌آید پیش از اینکه به این باشگاه بیایم، وقتی بازی‌های سیتی را تماشا می‌کردم، تفاوت در همین جزئیات بود؛ اینکه همه آماده‌اند تا برای هم‌تیمی‌شان فداکاری کنند. این موضوع تازه نیست، بلکه سال‌هاست در DNA این باشگاه جریان دارد. ما از فصل گذشته درباره بازسازی تیم صحبت می‌کردیم و حالا نتیجه آن را می‌بینیم.»

 

سیتی تابستان گذشته با جذب چند بازیکن جدید وارد فاز نوسازی شد، اما دیاس تأکید کرد که کیفیت تیم با وجود تغییرات حفظ شده است:«بله، چهره‌های تازه‌ای به تیم اضافه شدند چون برخی بازیکنان جدا شدند، اما کیفیت همان است. ما همچنان با همان انگیزه ادامه می‌دهیم. هنوز ابتدای فصل است و باید واقع‌گرا باشیم.»

