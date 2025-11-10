خبرگزاری کار ایران
مشکل جدید برای میزبانی استقلال و پرسپولیس

مشکل جدید برای میزبانی استقلال و پرسپولیس
زمین چمن ورزشگاه شهر قدس در پی برگزاری بازی‌های زیاد دچار آسیب دیدگی شده است.

به گزارش ایلنا، کمبود ورزشگاه در استان تهران مشکلات فراوانی را برای تیم های پایتخت نشین در لیگ برتر و لیگ یک ایجاد کرده است. در این بین ورزشگاه شهدای شهرقدس که در حال حاضر تنها استادیوم استاندارد در تهران است، جور همه ورزشگاه های دیگر را تاکنون کشیده و بار میزبانی از رقابت های مختلف را به دوش می کشد.

بعد از میزبانی استقلال، پرسپولیس و پیکان در شهرقدس، روز گذشته نبرد هوادار و سایپا در هفته یازدهم لیگ دسته اول هم در این ورزشگاه برگزار شد.

در جریان این مسابقه حساس میان دو تیم مدعی لیگ یکی، خرابی بخش هایی از چمن ورزشگاه شهرقدس مشهود بود. با فرارسیدن فصل سرما بازی های پرتعداد در شهرقدس باعث شده تا چمن این مجموعه در آستانه تخریب قرار بگیرد.

از این رو فیفادی و تعطیلی کوتاه مسابقات باشگاهی فرصت مناسبی است تا مسئولان شهرداری شهرقدس و ورزشگاه شهدا بتوانند عملیات احیای چمن را انجام بدهند. 

بی شک در شرایطی که در تهران تنها ورزشگاه استاندارد موجود همین استادیوم شهرقدس است، حفظ آن مسئله ای مهم به نظر می رسد. از این رو سازمان لیگ هم به دلیل کمبود ورزشگاه در تهران چاره ای جز برگزاری پرتعداد بازی ها در شهرقدس ندارد و همین مسئله می تواند مشکلات بیشتری را به فوتبال باشگاهی ایران تحمیل کند.

