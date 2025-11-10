به گزارش ایلنا، آخرین بازی هفته دوازدهم لالیگای اسپانیا با پیروزی تیم فوتبال بارسلونا همراه بود؛ جایی که بلوگرانا از ساعت 23:30 شب گذشته (یکشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان سلتاویگو بود و موفق شد میزبان خود را با نتیجه پُرگل 4 بر 2 شکست دهد.

برای آبی‌واناری‌پوشان کاتالونیا در این رقابت؛ روبرت لواندوفسکی هت‌تریک (10-پنالتی، 37 و 74) کرد و دیگر گل این تیم نیز توسط لامین یامال (4+45) به ثمر رسید.

همچنین فرنکی دیونگ از بارسلونا در دقیقه 4+90 با دریافت کارت زرد دوم و متعاقب آن کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.

در پایان هفته دوازدهم لالیگا؛ رئال مادرید با وجود توقف بدون گل مقابل رایووایکانو و با 31 امتیاز همچنان صدرنشین است، بارسلونای 28 امتیازی در رده دوم قرار دارد و به لطف این پیروزی فاصله امتیازات خود با رقیب سنتی را به 3 کاهش داد و ویارئال نیز با کسب 26 امتیاز در رده سوم ایستاده است.

