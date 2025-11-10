پیروزی بارسلونا با هتتریک لواندوفسکی/ بلوگرانا به 3 امتیازی رئال رسید
تیم فوتبال بارسلونا در بازی خارج از خانه مقابل سلتاویگو به پیروزی رسید.
به گزارش ایلنا، آخرین بازی هفته دوازدهم لالیگای اسپانیا با پیروزی تیم فوتبال بارسلونا همراه بود؛ جایی که بلوگرانا از ساعت 23:30 شب گذشته (یکشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان سلتاویگو بود و موفق شد میزبان خود را با نتیجه پُرگل 4 بر 2 شکست دهد.
برای آبیواناریپوشان کاتالونیا در این رقابت؛ روبرت لواندوفسکی هتتریک (10-پنالتی، 37 و 74) کرد و دیگر گل این تیم نیز توسط لامین یامال (4+45) به ثمر رسید.
همچنین فرنکی دیونگ از بارسلونا در دقیقه 4+90 با دریافت کارت زرد دوم و متعاقب آن کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد.
در پایان هفته دوازدهم لالیگا؛ رئال مادرید با وجود توقف بدون گل مقابل رایووایکانو و با 31 امتیاز همچنان صدرنشین است، بارسلونای 28 امتیازی در رده دوم قرار دارد و به لطف این پیروزی فاصله امتیازات خود با رقیب سنتی را به 3 کاهش داد و ویارئال نیز با کسب 26 امتیاز در رده سوم ایستاده است.