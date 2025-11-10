حدادفر به دنبال نجات ذوب آهن از سقوط
برخلاف تصوراتی که شکل گرفته بود، قاسم حدادی فر با دستیابی به نیمکت ذوب آهن کار سختی برای نمایش قدرتمند و حفظ این تیم در لیگ برتر پیش رو دارد.
به گزارش ایلنا، ذوبآهن اصفهان بعد از پایان بیست و چهارمین دوره لیگ برتر، با خروج خیلی از بازیکنان و حتی سرمربی تیم، تقریباً پوستاندازی کرد و با توجه به شرایط مالی که برای این تیم در نظر گرفته شده بود، مسئولانش شروع به جذب سرمربی و بازیکن کردند که البته خیلی چنگی به دل نمیزد. هر چند حضور بازیکن سابق این تیم یعنی قاسم حدادیفر روی نیمکت حسابی هواداران این تیم را خوشحال کرد، اما در ادامه راه ذوبآهن در فصل نقل و انتقالات خیلی خوب ظاهر نشد و این موضوع به صورت رسمی هم مطرح شد که این تیم بیست و پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال را دست به عصا پیش خواهد رفت.
شاگردان حدادیفر در اولین بازی در خانه خودشان بازنده از زمین خارج شدند، آنها در هفته دوم توانستند در برابر استقلال بازی خوبی را به نمایش بگذارند و اولین امتیاز خود را با تساوی 3 بر 3 مقابل استقلال کسب کنند. در هفته سوم رقابتها شاگردان حدادیفر با دو گل در خانه خودشان مس رفسنجان را با شکست بدرقه کردند و اولین سه امتیاز را هم کسب کردند تا هواداران امیدوار به آینده این تیم باشند. در هفته چهارم و پنجم ذوبآهن در رویاوریی با فجر و آلومینیوم اراک با یک گل بازنده شد.
هفته ششم و هفتم هم برای آنها با تساوی مقابل سپاهان و فولاد سپری شد، اما هفته هشتم ذوبآهن مقابل پرسپولیس بازنده بود و در حالی که احساس میشد این تیم امید چندانی برای ادامه ندارد، در هفته نهم مقابل ملوان یک تساوی خوب کسب کرد و در نهایت در هفته دهم در رویارویی با گلگهر در بیرون از خانه به برتری دو بر یک دست پیدا کرد. بعد از بازی ذوبآهن در هفته نهم مقابل ملوان و باخت به پرسپولیس حاشیههایی برای این تیم به وجود آمد که نشان میداد آنها با حداقل امکانات و ظرفیت در این رقابتها حضور دارند، اما با وجود این قصد ندارند پا پس بکشند و امیدوارانه حدادیفر و شاگردانش به کارشان ادامه دادند.
بعد از باخت ذوبآهن به پرسپولیس و نزدیک شدن این تیم به بحران، حدادیفر به انتقاد از برخی مسئولان و بحث جدی حمایت از این تیم، بسنده نکرد و برعکس هفتههای گذشته تغییراتی را در تیمش به وجود آورد تا نشان دهد نهتنها انتظار بیشتری از مسئولان باشگاه ذوبآهن دارد، بلکه در کنار گذاشتن بازیکنان تنبل تعارفی با کسی ندارد و برای حضور بهتر تیمش در این رقابتها، ممکن است از هر کسی عبور کند.
حدادیفر و تیمش حالا در پایان هفته دهم رقابتها با دو برد، 4 مساوی و 4 باخت با 10 امتیاز در رده سیزدهم هستند که به نظر میرسد با وضعیت جدید در این تیم، ذوبآهن بتواند در هفتههای آینده نتایج بهتری را کسب کند. ذوبیها هم مثل اکثر تیمها این فرصت را دارند که با یک برد دیگر چندین رتبه در جدول ردهبندی صعود کنند.
حدادیفر فرصت خوبی تا هفته یازدهم رقابتها در هفتم آذرماه دارد و میتواند حسابی تیمش را آماده رویارویی بعدی مقابل خیبر خرمآباد کند. به نظر میرسد ذوبآهن با حدادیفر بتواند انتظارات هوادارانش را برآورده کند و مدیران این باشگاه باید حمایت بیشتری داشته و فرصت بیشتری به تیمشان بدهند.