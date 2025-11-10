بایرن مونیخ به دنبال تمدید قرارداد اوپامکانو
کریستوف فرویند، مدیر باشگاه بایرن مونیخ، تأیید کرد که این باشگاه مذاکرات جدی برای تمدید قرارداد دایو اوپامکانو را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، کریستوف فرویند، مدیر بایرن تأیید کرد که این باشگاه به صورت جدی به دنبال تمدید قرارداد با دایو اوپامکانو است. قرارداد اوپامکانو با باشگاه بایرن مونیخ در تاریخ ۳۰ ژوئن به پایان میرسد. با توجه به اینکه این ملیپوش فرانسوی در حال حاضر وارد سال پایانی قراردادش شده است، کمتر از دو ماه دیگر واجد شرایط امضای پیش قرارداد با باشگاههای خارجی خواهد بود.
این وضعیت حساس ظاهراً نظر باشگاههای بزرگ اروپا از جمله رئال مادرید و لیورپول را جلب کرده و بایرن را وادار کرده است روند مذاکرات را سرعت ببخشد. تأیید عمومی مدیر این باشگاه پس از آن صورت میگیرد که هربرت هاینر، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، اخیراً بر امید بایرن برای تمدید قرارداد اوپامکانو تأکید کرده بود. فرویند در این باره به خبرنگاران گفت: «این راز نیست که هدف اصلی ما تمدید قرارداد اوپامکانو است. همچنین تعجبآور نیست که باشگاههای زیادی به اوپامکانو علاقهمند هستند.»
فرویند اشاره کرد که فرم فعلی این بازیکن که شامل ۱۹ حضور در تمامی رقابتها در این فصل است، نشانهای از رضایت او در مونیخ است. او تأکید کرد که این ملیپوش فرانسوی احساس بسیار خوبی دارد و اظهار داشت این موضوع در «انرژیای که او در زمین از خود نشان میدهد» کاملاً مشهود است.
فشار بر بایرن در حال افزایش است، به طوری که بسیاری از رسانهها ادعا میکنند رئال مادرید پیش از این مذاکراتی با نمایندگان اوپامکانو برای انتقال آزاد در تابستان ۲۰۲۶ را آغاز کرده است.