خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بایرن مونیخ به دنبال تمدید قرارداد اوپامکانو

بایرن مونیخ به دنبال تمدید قرارداد اوپامکانو
کد خبر : 1711814
لینک کوتاه کپی شد.

کریستوف فرویند، مدیر باشگاه بایرن مونیخ، تأیید کرد که این باشگاه مذاکرات جدی برای تمدید قرارداد دایو اوپامکانو را آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا،  کریستوف فرویند، مدیر بایرن تأیید کرد که این باشگاه به صورت جدی به دنبال تمدید قرارداد با دایو اوپامکانو است. قرارداد اوپامکانو با باشگاه بایرن مونیخ در تاریخ ۳۰ ژوئن به پایان می‌رسد. با توجه به اینکه این ملی‌پوش فرانسوی در حال حاضر وارد سال پایانی قراردادش شده است، کمتر از دو ماه دیگر واجد شرایط امضای پیش‌ قرارداد با باشگاه‌های خارجی خواهد بود.

این وضعیت حساس ظاهراً نظر باشگاه‌های بزرگ اروپا از جمله رئال مادرید و لیورپول را جلب کرده و بایرن را وادار کرده است روند مذاکرات را سرعت ببخشد. تأیید عمومی مدیر این باشگاه پس از آن صورت می‌گیرد که هربرت هاینر، رئیس باشگاه بایرن مونیخ، اخیراً بر امید بایرن برای تمدید قرارداد اوپامکانو تأکید کرده بود. فرویند در این باره به خبرنگاران گفت: «این راز نیست که هدف اصلی ما تمدید قرارداد اوپامکانو است. همچنین تعجب‌آور نیست که باشگاه‌های زیادی به اوپامکانو علاقه‌مند هستند.»

فرویند اشاره کرد که فرم فعلی این بازیکن که شامل ۱۹ حضور در تمامی رقابت‌ها در این فصل است، نشانه‌ای از رضایت او در مونیخ است. او تأکید کرد که این ملی‌پوش فرانسوی احساس بسیار خوبی دارد و اظهار داشت این موضوع در «انرژی‌ای که او در زمین از خود نشان می‌دهد» کاملاً مشهود است.

فشار بر بایرن در حال افزایش است، به‌ طوری که بسیاری از رسانه‌ها ادعا می‌کنند رئال مادرید پیش از این مذاکراتی با نمایندگان اوپامکانو برای انتقال آزاد در تابستان ۲۰۲۶ را آغاز کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ