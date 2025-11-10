مارک برنال در آستانه جدایی از بارسلونا؟

به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد که احتمال جدایی مارک برنال از بارسلونا در پنجره زمستانی جدی است. در ۱۹ سپتامبر و در جریان دیدار برابر والنسیا که بارسلونا در ورزشگاه یوهان کرویف برگزار کرد و با پیروزی پرگل ۶ بر صفر به پایان رسید، برنال پس از مصدومیت شدید زانویش به فوتبال بازگشت. او ۹ دقیقه بازی کرد و از آن کاملاً لذت برد. از آن زمان نزدیک به دو ماه گذشته است و این محصول آکادمی تنها در سه بازی دیگر به میدان رفته است (یک دقیقه مقابل اوویدو، ۱۱ دقیقه مقابل پاری‌سن‌ژرمن و ۱۰ دقیقه مقابل المپیاکوس). در سه بازی اخیر نیز روی نیمکت نشسته است.

کادرفنی و پزشکی بارسلونا مدعی هستند که شرایط او با نهایت دقت و صبوری مدیریت می‌شود چون نمی‌خواهند پس از چنین روند بهبودی دشوار، این بازیکن را تحت فشار قرار دهند. آنها تأکید دارند که وضعیت او هیچ ارتباطی با وضعیت گاوی ندارد. گاوی نیز یک سال بازی نکرد اما روند بازگشتش به تیم منظم‌تر و تدریجی‌تر بود. او در شش بازی در دقایق پایانی وارد میدان شد تا این‌که به یک بازیکن ثابت تبدیل شد.

اما شرایط برنال کاملاً متفاوت است. بارسلونا امروز در آخرین دیدار پیش از وقفه دیدارهای ملی میهمان سلتا خواهد بود. پس از آن، تا کریسمس هشت بازی پیش رو دارد. اینکه آیا برنال گزینه‌ای برای انتقال قرضی در پنجره زمستانی در نظر گرفته شود یا نه، به تأثیرگذاری او، عملکرد و واکنشش در بازی‌ها بستگی خواهد داشت.

