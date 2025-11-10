غیبت دوباره نیمار در تیم ملی برزیل

به گزارش ایلنا، در حالی که تیم ملی برزیل خود را برای بازی‌های دوستانه ماه نوامبر آماده می‌کند، غیبت دوباره‌ نیمار در فهرست کارلو آنچلوتی بار دیگر به سوژه اصلی فوتبال امریکای جنوبی تبدیل شده است. این چهارمین باری است که سرمربی ایتالیایی از زمان پذیرش هدایت «سلسائو» نام ستاره‌ مصدوم و پرحاشیه‌ برزیلی را از فهرست تیم ملی خط می‌زند.

نیمار که پس از پارگی رباط صلیبی در اکتبر ۲۰۲۳ مقابل اروگوئه بیش از یک سال از میادین دور مانده بود، هنوز نتوانسته فرم مطلوب خود را در بازگشت به باشگاه سانتوس پیدا کند. عملکرد نه‌چندان امیدوارکننده‌اش در لیگ داخلی و نگرانی‌ها از وضعیت بدنی او، احتمال حضورش در جام جهانی ۲۰۲۶ را بیش از پیش در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

آنچلوتی در گفت‌وگویی با اشاره به جایگاه ویژه‌ نیمار در تاریخ فوتبال برزیل، توصیه‌ای صریح به او داشت: «همه ما می‌خواهیم نیمار دوباره به اوج برگردد، اما فوتبال امروز فقط به استعداد تکیه ندارد، نیاز به آمادگی بدنی و شدت بازی دارد. به نظر من نیمار باید بیشتر در مرکز زمین بازی کند، نه در جناح‌ها. در این صورت، وظایف دفاعی‌اش کمتر می‌شود و می‌تواند با حضور نزدیک‌تر به دروازه، شانس بیشتری برای گلزنی داشته باشد. نقش یک فالس ناین (مهاجم کاذب) می‌تواند برای او ایده‌آل باشد.» در همین حال، آینده‌ نیمار در سانتوس نیز در هاله‌ای از تردید قرار دارد. رئیس باشگاه، «مارسلو تیکسیرا»، در اظهاراتی تأکید کرد که قرارداد ستاره ۳۴ ساله به طور مستمر در حال ارزیابی است و ادامه‌ همکاری منوط به توافق دو طرف تا پایان سال خواهد بود. تیکسیرا گفت: «پروژه‌ نیمار برای شش ماه یا یک سال نیست، هدف ما برای بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ است. اگر به تفاهم برسیم، ادامه‌ مسیر ممکن خواهد بود.»

با این حال، فرصت نیمار برای بازگشت به ترکیب برزیل بسیار محدود شده است. او تنها پنجره‌ بین‌المللی ماه مارس را برای جلب نظر آنچلوتی در اختیار دارد تا شاید بتواند در چهارمین حضورش در جام جهانی شرکت کند.

در غیاب او، برزیلِ آنچلوتی در روزهای ۱۵ و ۱۸ نوامبر به ترتیب مقابل سنگال و تونس صف‌آرایی خواهد کرد. برزیل در حال آماده‌سازی نسلی تازه است، نسلی که ممکن است دوران پس از نیمار را آغاز کند.

