تورنمنت چهارجانبه العین با حضور ستارگان مصر اعتبار گرفت

به گزارش ایلنا، یکی از دلایلی که رقابت‌های تورنمنت چهارجانبه العین در این پنجره بازی‌های ملی را معتبر می‌کند، حضور تیم ملی مصر در این رقابت‌ها با حضور ستارگان بین‌المللی آن است. تیم ملی فوتبال مصر که تاکنون در جام‌های جهانی ۱۹۳۴، ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ حضور پیدا کرده، پس از غیبت در جام جهانی ۲۰۲۲ بار دیگر به جام جهانی صعود کرده و با هدایت حسام حسن، اسطوره فوتبال این کشور که بیشترین گل ملی را برای مصر در کارنامه دارد، در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور پیدا خواهد کرد. این تیم که در ۱۰ مسابقه مرحله مقدماتی به ۸ پیروزی و ۲ تساوی رسیده و تنها ۲ بار دروازه‌اش باز شده، یکی از تیم‌های حاضر در تورنمنت چهارجانبه العین خواهد بود.

ایران ابتدا باید روز پنجشنبه مقابل کیپ‌ورد دیگر تیم آفریقایی حاضر در جام جهانی به پیروزی برسد و در صورت برد، در فینال با برنده تقابل روز جمعه مصر و ازبکستان دیدار می‌کند. بدون هیچ شک و تردیدی و با توجه به بازی‌های تکراری ما با ازبکستان، همه منتظر تقابل ایران با تیم ملی مصر در این رقابت‌ها هستیم تا سرانجام، یک دیدار تدارکاتی باکیفیت برای تیم ملی کشورمان فراهم شود. ایران و مصر تاکنون تنها یک بار و در دیدار نیمه‌نهایی جام‌ ال‌جی سال ۲۰۰۰ به مصاف هم رفته‌اند که این بازی پس از تساوی یک بر یک در اوقات قانونی با گلزنی حسام حسن، در ضربات پنالتی به سود مصر خاتمه یافت.

نکته مثبت اینکه تیم ملی مصر برای این رقابت‌ها، با حضور تمام ستارگان خود پا به العین می‌گذارد و فراعنه خود را با تمام قوا برای جام ملت‌های آفریقا و جام جهانی ۲۰۲۶ آماده خواهند کرد. اسطوره فوتبال مصر و فوق‌ستاره لیورپول که فصل گذشته کفش طلا و عنوان بهترین پاسور لیگ برتر انگلیس را کسب کرد یعنی محمد صلاح، در فهرست تیم ملی مصر برای این مسابقات حضور دارد. در کنار او، نام عمر مرموش ستاره منچسترسیتی که فصل گذشته با عملکرد درخشان در آینتراخت فرانکفورت به جمع شاگردان گواردیولا اضافه شد نیز دیده می‌شود. رمی ربیا مدافع تیم العین امارات، زیزو ستاره محبوب تیم الاهلی مصر و مصطفی محمد مهاجم تیم نانت فرانسه دیگر بازیکنان مطرح حاضر در فهرست پرافتخارترین تیم جام ملت‌های آفریقا برای شرکت در تورنمنت العین با حضور تیم ملی فوتبال کشورمان هستند.

استفاده از این بازیکنان، بی‌تردید به اعتبار رقابت‌های چهارجانبه العین اضافه می‌کند. راشد عبدالله مدیرعامل باشگاه العین گفت، برگزاری این مسابقات بخشی از تقویم رویدادهایی است که در منطقه العین انجام می‌شود. تیم‌هایی که جزو بهترین‌ها در جهان هستند، برای تمرین، مسابقات و تمام جنبه‌های مربوط به موفقیت این نوع مسابقات بین‌المللی از زیرساخت‌ها و امکاناتی که در این منطقه ارائه می‌شود، استفاده می‌کنند. آندره‌آ فران، مدیرعامل وینز یونایتد به عنوان برگزارکننده این تورنمنت نیز ابراز امیدواری کرد که این رویداد علاوه بر سری مسابقات بین‌المللی موفق در ورزشگاه هزاع بن زاید، با حضور بهترین بازیکنان و رویدادهای جانبی در این مجموعه به بهترین شکل رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/