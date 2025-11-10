به گزارش ایلنا، در مسیر تقویت کادر فنی تیم ملی ایران پیش از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، مدیران فدراسیون فوتبال ابتدا با سالواتوره فوتی دستیار سابق ژوزه مورینیو در تیم رم وارد مذاکره شدند و حتی این مربی در شهر دبی به تماشای جدال ایران با تانزانیا نیز نشست اما در نهایت دو طرف بر سر مسائل مختلف به توافق نرسیدند؛ همچنین نداشتن مدرک پرولایسنس یوفا که مانع از این شد تا فوتی به عنوان سرمربی روی نیمکت سمپدوریا بنشیند، یکی دیگر از دلایلی بود تا این مربی، وارد کادر فنی امیر قلعه‌نویی نشود. حالا و پس از گذشت یک ماه از روزهای مذاکره با فوتی، فدراسیون فوتبال ایران با یک گزینه جذاب دیگر از همین کشور ایتالیا به توافق رسیده و به نظر باید آنتونیو گالیاردی را مربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان بدانیم؛ چهره‌ای که سال‌هاست در فوتبال ایتالیا به عنوان یکی از مربیان و تحلیلگران مطرح در تیم ملی فوتبال ایتالیا حضور دارد.

سابقه در آتزوری، از کونته تا مانچینی

گالیاردی که قرار شده از همین تورنمنت العین کار خود را در تیم ملی فوتبال ایران آغاز کند، کار خود را در فوتبال ایتالیا به عنوان آنالیزور آغاز کرد. او به عنوان مربی با مدرک A یوفا، از سال ۲۰۰۸ به عنوان آنالیزور به کادر فنی تیم ملی ایتالیا اضافه شد و از آن زمان تاکنون، با مؤسسه‌های تحلیلی و آماری معتبری ‌مانند SiCS و اوپتا کار کرده است. همچنین گالیاردی، یکی از مدرسان مجموعه پرورش مربی کوورچیانو در کمپ تمرینی تیم ملی ایتالیا نیز هست و اولین دوره آموزش آنالیز ویدیویی فوتبال در فدراسیون ایتالیا، با طراحی و آموزش‌های گالیاردی انجام شد. در سال ۲۰۱۶، گالیاردی به عنوان سرپرست تیم آنالیز تیم‌های ملی فوتبال ایتالیا مشغول به کار شد و در دوران حضور در فدراسیون، با دونادونی، پراندلی، کونته، ونتورا، دی‌بیاجی و مانچینی به عنوان سرمربیان تیم ملی ایتالیا همکاری کرد. در دوران روبرتو مانچینی، از گالیاردی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین اعضای کادر تیم در راستای کسب قهرمانی یورو ۲۰۲۰ یاد می‌شد. همچنین آشنایی او با پیرلو از زمان کلاس‌های مربیگری در آکادمی کوورچیانو، باعث شد تا اسطوره فوتبال ایتالیا برای حضور گالیاردی در کادر فنی یوونتوس اصرار کند. او همچنین در باشگاه فاتح کاراگومروک ترکیه نیز با پیرلو همکاری کرد و فصل گذشته، یکی از دستیاران کریستین کیوو سرمربی فعلی اینتر در تیم پارما بود. گالیاردی سابقه کار در فوتبال آسیا را به عنوان دستیار مانچینی در تیم ملی عربستان در کارنامه دارد.

تمرکز رسانه‌های ایتالیایی روی ایران

پس از انتشار خبر توافق این سرمربی با ایران برای حضور در کادر فنی امیر قلعه‌نویی، رسانه‌های ایتالیایی مختلف به این موضوع واکنش‌های جالبی داشتند. سایت گل ایتالیا با پرداختن به رزومه این سرمربی، در خصوص ماجراجویی جدید او در فوتبال ایران نوشت. سایت توتومرکاتو نیز نوشته: «فدراسیون فوتبال ایران به‌دلیل تجربه گسترده و نگاه تحلیلی گالیاردی، با وجود سن نسبتاً پایین او، تصمیم به انتخابش گرفت. گالیاردی در مسیر حضور در جام جهانی با تیم ملی ایران همکاری خواهد کرد و پس از آن ممکن است راه سرمربیگری را در پیش بگیرد. طبق گزارش این رسانه، روند مذاکرات با ایران توسط مدیر برنامه او جولیو دینی انجام شده است.» با این حال جنجالی‌ترین واکنش، از سوی فابریزیو رومانو خبرنگار مشهور دنیای فوتبال صورت گرفت.

رومانو سرمربی ایران را لو داد؟

فابریزیو رومانو خبرنگار مطرح ایتالیایی در حوزه نقل و انتقالات دنیای فوتبال که همه او را به دلیل اعتبار بالایش می‌شناسند، از نخستین افرادی بود که حضور گالیاردی در کادر فنی تیم ملی ایران را تأیید کرد. با این حال در ادامه متن این خبر، رومانو به این مسأله اشاره کرد که گالیاردی آماده است تا پس از جام جهانی، اولین تجربه خود را به عنوان سرمربی پشت سر بگذارد. پس از این خبر، این موضوع برداشت شد که شاید گالیاردی برای هدایت تیم ملی ایران پس از جام جهانی ۲۰۲۶ با فدراسیون فوتبال به توافق رسیده است اما در خبری که رومانو منتشر کرده، هیچ اشاره‌ای به نام تیم ملی فوتبال ایران برای سرمربیگری گالیاردی نشده است. البته نباید این موضوع را کتمان کرد که با توجه به سابقه این مربی و همکاری او با مربیان مطرح فوتبال ایتالیا، فدراسیون فوتبال با یک پروژه مناسب از لحاظ مالی و موقعیت در کادر فنی تیم توانسته گالیاردی را مجاب به حضور در ایران کند و شاید قول هدایت یک تیم ملی، از سوی فدراسیون فوتبال کشورمان به او داده شده باشد. هرچند که باید تا مشخص شدن نقش وی در کادر فنی تیم ملی و ارزیابی شرایط تیم ملی ایران پس از حضور او در کادر فنی صبر کنیم. او در کنار آنتونیو مانیکونه دیگر مربی ایتالیایی حاضر در کادر تیم ملی، دو مربی ایتالیایی حاضر در کادر ایران خواهند بود.

