دختران نسل جدید والیبال ایران آینده روشنی دارند

به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، محمود افشاردوست، ناظر فنی مسابقات زیر ۱۶ سال دختر آسیا در اردن درباره سطح فنی این مسابقات اظهار داشت: مسابقات زیر ۱۶ سال به‌طور معمول نخستین تجربه بین‌المللی بازیکنانی است که از مقطع مینی‌والیبال، وارد والیبال قهرمانی می‌شوند و بسیاری از این بازیکنان تا ۱۲ یا ۱۳ سالگی و در بعضی کشورها، حتی تا ۱۴ سالگی به این شکل فعالیت دارند و پس از آن در برخی از کشورها در مسابقات قهرمانی کشور و مسابقات مدارس شرکت می‌کنند و این نخستین باری است که در چنین رویدادی در ابعاد بین الملل حضور پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: طبیعی است بازیکنانی در این سن هنوز از نظر تکنیکی و تاکتیکی کاملاً شکل‌ نگرفته باشند و در جریان بازی دچار اشتباهاتی شوند، اما هدف اصلی در این رده، ارزیابی مسیر پیشرفت فردی و تیمی است؛ اینکه بازیکنان و تیم‌ها در چه سطحی از فهم تکنیک، توسعه بازی و درک تاکتیک تیمی قرار دارند.

افشاردوست درباره تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات گفت: تیم ژاپن نمایش بسیار خوبی در اجرای تکنیک‌ها داشت. فیلیپین تیمی جنگنده و منسجم بود. چین از نظر قد و قامت شرایط مطلوبی داشت، هرچند در حمله کمی ضعف نشان داد؛ اما در دفاع و نظم تیمی عملکرد قابل قبولی ارائه کرد. دو تیم کره و چین تایپه نیز که به فینال رسیدند، در این رده سنی عملکردی فوق‌العاده داشتند؛ به‌ویژه در دریافت، حمله، پشتیبانی از مهاجم و جای‌گیری در زمین درخشان ظاهر شدند.

وی ادامه داد: دیدار رده‌بندی بین چین و ژاپن نیز بسیار نزدیک و تکنیکی بود و در نهایت چین توانست مدال برنز را کسب کند. در مجموع سطح فنی مسابقات مطلوب بود و نشان می‌دهد دست‌کم چهار یا پنج کشور، تیم‌هایی با کیفیت بسیار خوب در این رده سنی دارند که این موضوع نویدبخش ارتقای سطح مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا است.

ناظر فنی مسابقات درباره تیم ملی زیر ۱۶ سال دختر ایران گفت: تیم ایران تلاش زیادی کرد و چند بازیکن از نظر قد و قامت کاملاً منطبق با استانداردهای این رده داشت. روند تمرینی نیز مشخص بود که توسط خانم شعبان‌خمسه به خوبی هدایت شده است. با این حال، گروه سختی پیش روی تیم ایران قرار داشت و شاید اگر قرعه متفاوتی رقم می‌خورد، امکان صعود به جمع هشت تیم برتر و حتی رقابت برای رتبه پنجم یا ششم نیز وجود داشت.

وی تصریح کرد: تیم ایران از تیم ازبکستان برای صعود بهتر بود و ظرفیت قرار گرفتن بین هشت تیم نخست را داشت. اشتباهات رخ‌داده نیز کاملاً متناسب با سن بازیکنان و تجربه کم آنها بود؛ اگر اولین دیدار تیم ملی ایران با ژاپن بود و سپس دیدار با تیمی دیگر بازیمی‌کرد، نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد. با وجود این، تیم نشان داد آینده امیدوارکننده‌ای دارد و می‌توان انتظار داشت در رده نوجوانان و جوانان عملکرد بهتری داشته باشد.

افشاردوست درباره ارزیابی عملکرد دختران زیر ۱۶ سال ایران گفت: ارزیابی عملکرد تیم‌ها به هدف‌گذاری فدراسیون بستگی دارد. اگر هدف صعود به مسابقات جهانی باشد، مسیر در قاره آسیا بسیار دشوار است، اما اگر هدف ارتقای تکنیک، تاکتیک و توسعه فردی بازیکنان باشد، روند فعلی می‌تواند در سال‌های آینده بازده خوبی در رده‌های نوجوانان و جوانان ایجاد کند.

وی ادامه داد: از هدف‌گذاری دقیق فدراسیون در این رده سنی مطلع نیستم، اما واضح است که بازیکنان و کادر فنی تمام تلاش خود را انجام داده‌اند و امیدواریم در سال‌های آینده، نتایج بهتری در همه رده‌های بانوان و آقایان به دست آید.

مسابقات قهرمانی زیر ۱۶ سال دختر آسیا ۲۰۲۵ با حضور ۱۴ تیم از ۱۰ تا ۱۷ آبان‌ماه در شهر امان پایتخت کشور امان برگزار شد و تیم دختران کره جنوبی موفق به کسب عنوان قهرمانی این بازی ها شد.

