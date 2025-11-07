آسیبدیدگی محمد شریفی در برخورد شدید با سروش رفیعی
در جریان دیدار اخیر، محمد شریفی، هافبک جوان، بر اثر برخورد خشن با سروش رفیعی از ناحیه قفسه سینه دچار آسیبدیدگی شد و آثار استوک بازیکن پرسپولیس بر بدن او باقی مانده است.
به گزارش ایلنا، در یکی از صحنههای جنجالی دیدار اخیر، محمد شریفی پس از برخورد شدید با سروش رفیعی دچار مصدومیت شد. در این لحظه از بازی، رفیعی در حالی که کنترل کافی بر روی حرکت خود نداشت، با کف استوک به سمت شریفی رفت و همین اقدام باعث برخورد مستقیم به قفسه سینه بازیکن حریف شد.
شدت این برخورد به حدی بود که رد استوک کفش سروش رفیعی بهطور واضح بر روی سینه محمد شریفی باقی مانده است. هنوز گزارشی رسمی درباره میزان آسیبدیدگی این بازیکن منتشر نشده است.