نائیجی: از عملکرد دقیقی رضایت داریم/ کادرفنی به کارش ادامه می دهد

نقی نائیجی در این خصوص گفت: هیچ بحثی درباره ادامه همکاری سعید دقیقی با باشگاه پیکان وجود ندارد و ایشان به طور قطع به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

او ادامه داد: آقای دقیقی با با باشگاه پیکان قرارداد دارند و ما هم از عملکرد فنی ایشان کاملا راضی هستیم. اگرچه شاید از نظر نتیجه چندان خوب عمل نکرده باشیم، اما تیم ما فوتبال خوبی را ارائه می‌کند و همین مسئله نشان می‌دهد که کادرفنی ما وظایف خود را به نحو احسن انجام داده است.

مدیرعامل باشگاه پیکان همچنین گفت: بنده و اعضای هیئت مدیره به کادرفنی و بازیکنان اعتماد و اعتقاد کامل داریم؛ مطمئن هستیم که از این شرایط عبور خواهیم کرد و به آنچه در ذهن داریم و هدف‌گذاری کردیم، دست خواهیم یافت.

نائیجی در پایان صحبت‌های خود بیان کرد: لازمه گذر از شرایط موجود اتحاد و یکدلی است؛ خوشبختانه در مجموعه پیکان همه اعضا پشت یکدیگر هستند و شکی وجود ندارد دست در دست هم به روزهای خوب برمی‌گردیم.

