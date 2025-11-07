خبرگزاری کار ایران
نائیجی: از عملکرد دقیقی رضایت داریم/ کادرفنی به کارش ادامه می دهد

نائیجی: از عملکرد دقیقی رضایت داریم/ کادرفنی به کارش ادامه می دهد
مدیرعامل باشگاه پیکان اعلام کرد سعید دقیقی به فعالیت خود به عنوان سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا، در پی برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی و رسانه‌ای درباره سعید دقیقی سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان پیکان، مدیرعامل باشگاه واکنش نشان داد.

نقی نائیجی در این خصوص گفت: هیچ بحثی درباره ادامه همکاری سعید دقیقی با باشگاه پیکان وجود ندارد و ایشان به طور قطع به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

او ادامه داد: آقای دقیقی با با باشگاه پیکان قرارداد دارند و ما هم از عملکرد فنی ایشان کاملا راضی هستیم. اگرچه شاید از نظر نتیجه چندان خوب عمل نکرده باشیم، اما تیم ما فوتبال خوبی را ارائه می‌کند و همین مسئله نشان می‌دهد که کادرفنی ما وظایف خود را به نحو احسن انجام داده است.

مدیرعامل باشگاه پیکان همچنین گفت: بنده و اعضای هیئت مدیره به کادرفنی و بازیکنان اعتماد و اعتقاد کامل داریم؛ مطمئن هستیم که از این شرایط عبور خواهیم کرد و به آنچه در ذهن داریم و هدف‌گذاری کردیم، دست خواهیم یافت.

نائیجی در پایان صحبت‌های خود بیان کرد: لازمه گذر از شرایط موجود اتحاد و یکدلی است؛ خوشبختانه در مجموعه پیکان همه اعضا پشت یکدیگر هستند و شکی وجود ندارد دست در دست هم به روزهای خوب برمی‌گردیم.

