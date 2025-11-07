خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آژیر: فجر سپاسی در خلق موقعیت بهتر از مس بود

آژیر: فجر سپاسی در خلق موقعیت بهتر از مس بود
کد خبر : 1710750
لینک کوتاه کپی شد.

محمد آژیر، مدافع تیم فجر سپاسی پس از تساوی یک بر یک مقابل مس رفسنجان، عملکرد تیمش را مثبت ارزیابی کرد و تاکید داشت که خلق موقعیت‌های متعدد نشان‌دهنده برتری فنی فجر بود.

به گزارش ایلنا،  مدافع تیم فجر سپاسی درباره دیدار مقابل مس رفسنجان اظهار داشت: بازی خوبی انجام دادیم و این را همه دیدند، اما نتیجه مطابق خواسته ما رقم نخورد. نمی‌دانم اسمش را شانس بگذارم یا چیز دیگری، اما سرنوشت به گونه‌ای رقم خورد که بازی مساوی شود.

آژیر در ادامه درباره شرایط فنی تیم گفت: از نظر فوتبال و فرصت‌هایی که روی دروازه حریف خلق کردیم، ما برتر بودیم. این نکته بسیار مثبت است و نشان می‌دهد تیم فجر سپاسی جزو سه یا چهار تیم برتر لیگ در زمینه ایجاد موقعیت است.

وی افزود: اکنون باید تمرکز بیشتری روی تبدیل توپ‌های آخر به گل داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه دلخواه و سه امتیاز بازی‌ها را کسب کنیم.

با این تساوی، تیم فجر سپاسی ۱۴ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده ششم جدول لیگ برتر، شانس صعود به رتبه‌های بالاتر را از دست داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ