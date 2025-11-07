آژیر: فجر سپاسی در خلق موقعیت بهتر از مس بود
محمد آژیر، مدافع تیم فجر سپاسی پس از تساوی یک بر یک مقابل مس رفسنجان، عملکرد تیمش را مثبت ارزیابی کرد و تاکید داشت که خلق موقعیتهای متعدد نشاندهنده برتری فنی فجر بود.
به گزارش ایلنا، مدافع تیم فجر سپاسی درباره دیدار مقابل مس رفسنجان اظهار داشت: بازی خوبی انجام دادیم و این را همه دیدند، اما نتیجه مطابق خواسته ما رقم نخورد. نمیدانم اسمش را شانس بگذارم یا چیز دیگری، اما سرنوشت به گونهای رقم خورد که بازی مساوی شود.
آژیر در ادامه درباره شرایط فنی تیم گفت: از نظر فوتبال و فرصتهایی که روی دروازه حریف خلق کردیم، ما برتر بودیم. این نکته بسیار مثبت است و نشان میدهد تیم فجر سپاسی جزو سه یا چهار تیم برتر لیگ در زمینه ایجاد موقعیت است.
وی افزود: اکنون باید تمرکز بیشتری روی تبدیل توپهای آخر به گل داشته باشیم تا بتوانیم نتیجه دلخواه و سه امتیاز بازیها را کسب کنیم.
با این تساوی، تیم فجر سپاسی ۱۴ امتیازی شد و با قرار گرفتن در رده ششم جدول لیگ برتر، شانس صعود به رتبههای بالاتر را از دست داد.