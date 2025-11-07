قربانی: فجر سپاسی با خلق موقعیتهای فراوان شایسته برد بود
فجر سپاسی در دیدار مقابل مس رفسنجان با تساوی یک بر یک متوقف شد، اما پیروز قربانی، سرمربی تیم، از عملکرد بازیکنانش و خلق فرصتهای متعدد گلزنی ابراز رضایت کرد و به انتقادهای غیرکارشناسی پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، پیروز قربانی پس از پایان بازی با مس رفسنجان در نشست خبری، ابتدا از حمایت هواداران تقدیر کرد و گفت: تشکر میکنم از تماشاگرانی که تا دقیقه نود تیم را تشویق کردند. شاید نتیجه دلخواه آنها حاصل نشد، اما از کیفیت فنی بازیکنان فوقالعاده راضی هستم.
سرمربی فجر در واکنش به انتقاد برخی خبرنگاران درباره کمبود طراوت تیم افزود: تیم ما در این بازی بیش از ده موقعیت گل ایجاد کرده و این نشاندهنده سطح بالای عملکرد بازیکنان است.
قربانی درباره جذب بازیکن جدید و نیاز تیم به مهاجم اظهار داشت: بازیکنانی که جذب کردهایم مطابق نیاز تیم در پستهای مختلف بودهاند. برای خط حمله باید مهاجم مناسبی جذب کنیم، اما در شرایط فعلی بازار، صرف گرفتن بازیکن کافی نیست و باید تا نیمفصل صبر کنیم.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره غیبت در نشست خبری پیشین گفت: اعلام کردهام که قبل از بازی دیگر در نشست خبری شرکت نخواهم کرد و مشکلات داخلی رسانهها به من ارتباطی ندارد.
سرمربی فجر در تحلیل بازی با مس رفسنجان خاطرنشان کرد: روند کلی تیم خوب بود و بیشتر گلها ناشی از شانس و جزئیات فنی است که در تمرینات رفع خواهد شد. بازیکنان ما فرصتهای زیادی ایجاد کردند، اما فقط یک گل به ثمر رسید.
قربانی درباره انتقاد برخی رسانهها از تیمش گفت: صحبتهایی که به تیم من برچسب بیاخلاقی یا تبانی میزند، نادرست است. ما با تعهد و شفافیت کار میکنیم و تلاش میکنیم کیفیت فوتبال فجر سپاسی نشان داده شود.
او در پایان تأکید کرد: از روند فنی تیم راضی هستم و بازی امروز نشان داد که بازیکنان تمام توان خود را به کار گرفتند. فجر سپاسی تیمی با آینده روشن است و در آینده بهتر و بیشتر میتوانیم این کیفیت را ثابت کنیم.