به گزارش ایلنا، علی علیپور، آقای گل پرسپولیس، پس از برتری مقابل استقلال خوزستان ابتدا درباره بازی صحبت کرد و از کار کردن با اوسمار و بازی هجومی با دو مهاجم استقبال کرد.

علیپور ابتدا مقابل خبرنگاران گفت: به شما عزیزان خسته نباشید عرض می‌کنم. از اینکه آمدید و این بازی را پوشش دادید. درباره بازی باید بگویم که خداراشکر با قدرت حاضر شدیم و گل زودهنگام زدیم که مثل پرسپولیس همیشگی مدنظر هواداران بود. گل زودهنگام کار ما را راحت کرد که توانستیم سوار بازی شویم و از فرصت های بعدی در نیمه دوم استفاده کنیم.

علیپور در مورد اینکه سروش رفیعی در زمان مربیگری وحید هاشمیان مورد انتقاد قرار داشت و امروز بازی خوبی انجام داد، گفت: راجع به این موارد من نظر خاصی ندارم.

مجددا در میان صحبت های علیپور سوال شد که آیا سروش رفیعی با اوسمار راحت‌تر است یا نه و او ادامه داد: نه اصلا چنین چیزهایی نیست و درباره این موضوعات حرف نمی زنم. ببخشید و بی احترامی نباشد اما چنین موضوعاتی ساخته ذهن شماست. بازیکن فراز و نشیب دارد و درباره سوال‌های مربوط به تیم خدمت شما هستم.

او درباره حمایت هواداران همچنین گفت: بله خیلی از انرژی و اتمسفر آن ها خوشحال شدم و خیلی ممنونم و تشکر می کنم و همیشه سرمایه اصلی تیم بودند. حرف کلیشه ای نمی‌زنم و با این هواداران بزرگ شده‌ام. همیشه از آن‌ها تشکر می کنم و قدردان‌شان هستم. می‌دانند حمایت باید تا آخر فصل همیشگی باشد. با این نتیجه‌ای که در این بازی رقم خورد مشخص شد که پرسپولیس حرف‌های زیادی تا پایان فصل برای گفتن دارد.

شناخت اوسمار چقدر در این نتیجه تاثیرگذار بود؟ علیپور پاسخ داد: ایشان از ما شناخت داشتند و دو سال پیش اینجا کار کردند. نسبت به تیم و بازیکنان هم با آنالیزی که داشته توانست یک تیم خوب برای این بازی تهیه کند و همین باعث شد که نتیجه خوبی بگیریم. من با ایشان کار نکرده بودم و الان خوشحالم که با ایشان کار می‌کنم چون یک مربی با تفکر برد و مثبت و انرژی دادن تیم هجومی با بازی رو به جلو کار می کنند که مهم نیست چه تیمی رقیب ما باشد. خودم این سبک بازی را خیلی می پسندم و خوشحالم.

علیپور درباره بازی کردن با دو مهاجم گفت: خداراشکر بازیکنانی که داریم پتانسیل بازی کردن در دو پست را دارند و بیفوما از این قائده مستثنی نبود. با تمریناتی که داشتیم و صحبت‌هایی که داریم آشنایی زیادی داریم تا به هماهنگی که نیاز داریم، برسیم.

مهاجم پرسپولیس درباره مشخص نبودن محل بازی دربی گفت: اصلا نظر خاصی ندارم و فقط می‌خواهم که بازی در یک زمین باکیفیت باشد که هم زمین و هم هواداران بتوانند از یکی از جذاب‌ترین بازی های لیگ ایران لذت بزند و تیم خود را حمایت کنند.

مهاجم سرخپوشان درباره رویارویی با تراکتور در جام حذفی عنوان کرد: بله قرعه کشی است و پیش می‌آید ولی حیف که بدون تماشاگر است. بازی با حضور تماشاگران یک اتمسفر خاصی دارد. شرایط بدون حضور تماشاگران در بازی چند هفته پیش را دیدیم با این حال شور و هیجان خاص خودش را دارد. به نظرم این می‌تواند یک فینال زودهنگام باشد اما روی این قرعه تفکر و نگاه مثبتی دارد.

