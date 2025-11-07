خبرگزاری کار ایران
خلیفه‌اصل: بدون تمرین به مصاف پرسپولیس رفتیم/ خطر نابودی استقلال خوزستان جدی است

خلیفه‌اصل: بدون تمرین به مصاف پرسپولیس رفتیم/ خطر نابودی استقلال خوزستان جدی است
سرمربی استقلال خوزستان پس از شکست مقابل پرسپولیس از وضعیت مالی دشوار باشگاه و نبود تمرینات گروهی در هفته‌های اخیر انتقاد کرد و از مسئولان استانی خواست برای جلوگیری از فروپاشی تیم وارد عمل شوند.

به گزارش ایلنا، امیر خلیفه‌اصل پس از دیدار تیمش برابر پرسپولیس گفت: «ابتدا بابت غیبت در نشست خبری پیش از بازی عذرخواهی می‌کنم، پروازمان با تأخیر انجام شد. به تیم پرسپولیس بابت پیروزی تبریک می‌گویم. متأسفانه نتوانستیم نمایش همیشگی‌مان را ارائه دهیم چون پس از دیدار هفته نهم هیچ تمرین گروهی نداشتیم. خدا را شکر بازیکنانم بدون آسیب‌دیدگی بازی را به پایان رساندند. از همه آن‌ها تشکر می‌کنم که با وجود شرایط سخت، تمام توان خود را به کار گرفتند.»

وی خطاب به مسئولان استان خوزستان اظهار داشت: «خواهش من این است که به استقلال خوزستان کمک کنند. تیم ما جوان و آینده‌دار است و اگر مشکلات مالی ادامه پیدا کند، ممکن است سرنوشت تلخ استقلال اهواز برای این تیم تکرار شود.»

سرمربی استقلال خوزستان با اشاره به وضعیت اقتصادی باشگاه افزود: «ما پایین‌ترین بودجه را میان تیم‌های لیگ برتر داریم. در حالی که میانگین هزینه سایر باشگاه‌ها بسیار بالاتر است، بودجه ما حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است و در جدول هزینه‌ها در رتبه آخر قرار داریم. سه بازیکن تیم قرارداد ۱۲ میلیاردی دارند، دو بازیکن قرارداد ۱۰ میلیاردی و سایر نفرات مبالغی کمتر از این دریافت می‌کنند، حتی برخی قراردادشان حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. با میانگین سنی ۲۳ سال و ۷ ماه جوان‌ترین تیم لیگ هستیم و تا هفته نهم بازیکنان با تمام وجود تلاش کردند اما در نهایت به دلیل مشکلات مالی تصمیم گرفتند تمرین نکنند. با درخواست من برای بازی با فولاد و ملوان به تمرین برگشتند اما ادامه این روند ممکن نیست.»

خلیفه‌اصل در پایان گفت: «بازیکنان استقلال خوزستان یکدل و باانگیزه هستند و پتانسیل بالایی دارند، اما بدون حمایت نمی‌توانند ادامه دهند. فوتبال متعلق به جوانان است و این تیم ارزش آن را دارد که حفظ شود. اگر مشکلات مالی رفع نشود، استقلال خوزستان در مسیر نابودی قرار خواهد گرفت.»

