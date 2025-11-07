اوسمار: به استقلال خوزستان موقعیت ندادیم و شایسته پیروزی بودیم

به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را در نشست خبری پس از این دیدار گفت: «پیش از هر چیز از هوادارانی که در طول هفته و امروز در ورزشگاه از ما حمایت کردند تشکر می‌کنم. در نیمه اول کنترل بازی در اختیار ما بود اما در حمله آن‌طور که باید جسورانه عمل نکردیم. در بین دو نیمه درباره افزایش ریسک‌پذیری صحبت کردیم و در نیمه دوم با اجرای بهتر برنامه‌ها به نتیجه مطلوب رسیدیم. مهم‌تر از همه این بود که هیچ موقعیتی به حریف ندادیم و با انسجام تیمی به پیروزی رسیدیم.»

وی درباره موقعیت‌های از دست‌رفته تیمش گفت: «مالکیت توپ بدون استفاده مؤثر از آن فایده‌ای ندارد. مهم این است که بازیکنان فرصت خلق می‌کنند. همیشه نمی‌توان در هر بازی سه گل زد اما خلق موقعیت‌های زیاد نشانه پیشرفت تیم است.»

سرمربی پرسپولیس درباره عملکرد کلی تیم افزود: «پرسپولیس در هر مقطع پتانسیل رشد دارد. اشتباهات تکنیکی بخشی از بازی است اما نقاط قوت تیم رو به افزایش است. مطمئنم در ادامه بهتر خواهیم شد و به اهداف‌مان می‌رسیم.»

اوسمار درباره سطح بازی حریف گفت: «در فوتبال هر دیدار شرایط خاص خود را دارد. امروز از موقعیت‌ها استفاده کردیم و اجازه ندادیم استقلال خوزستان خطرساز شود. پرسپولیس باید همیشه با ذهنیتی مشخص بازی کند تا هواداران بدانند تیم‌شان با چه سبکی در میدان حاضر می‌شود.»

وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال تغییر در کادر فنی اظهار کرد: «در حال حاضر تمرکزم بر بازی‌هاست و ترجیح می‌دهم فقط درباره مسائل فنی صحبت کنم.»

اوسمار درباره رشد بازیکنان تیم گفت: «اعتماد میان بازیکن و مربی در تمرینات ایجاد می‌شود. در این مدت همه نفرات پیشرفت کرده‌اند. امروز سروش رفیعی، کنعانی‌زادگان، ابرقویی، عمری و علیپور عملکرد خوبی داشتند و وقتی تیم به‌صورت جمعی خوب بازی کند، اعتمادبه‌نفس و کیفیت کلی بالا می‌رود.»

وی درباره محل برگزاری دربی توضیح داد: «دو دیدار پیش رو برابر تراکتور و شمس آذر داریم و تمرکز من روی این بازی‌هاست. تصمیم‌گیری درباره زمین دربی بر عهده مدیران باشگاه است.»

سرمربی پرسپولیس در پایان گفت: «برای انجام فوتبال باکیفیت، زمین چمن مناسب بسیار مهم است. اگر زمین شرایط مطلوبی نداشته باشد، سطح بازی هر دو تیم پایین می‌آید.»

