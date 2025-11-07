رضا کرمانشاهی:
محل برگزاری دربی تا سه روز آینده اعلام میشود
مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس از ادامه حضور خود در این سمت خبر داد و تأکید کرد برخی رسانهها بدون دلیل مشخص علیه او فضاسازی میکنند.
به گزارش ایلنا، رضا کرمانشاهی، مدیر اجرایی پرسپولیس، پس از دیدار این تیم برابر استقلال خوزستان گفت: «این پیروزی را به هواداران، کادر فنی و مجموعه مدیریت باشگاه تبریک میگویم و امیدوارم روند موفقیتها ادامه داشته باشد.»
او درباره محل برگزاری دربی پایتخت اظهار داشت: «آقای انصاری از طرف باشگاه در جلسات مربوط به تعیین محل بازی شرکت کردند و من هنوز از نتیجه نهایی مطلع نیستم. محل برگزاری دربی طی دو تا سه روز آینده از سوی باشگاه اعلام خواهد شد.»
کرمانشاهی در ادامه به شایعات اخیر پیرامون احتمال جداییاش از پرسپولیس واکنش نشان داد و تصریح کرد: «از زمان حضورم در باشگاه، هیچ دخالتی در امور فنی نداشتم و به واسطه شخص خاصی به این جایگاه نرسیدم. عملکرد مدیریتی من ملاک بوده و اگر نکتهای در کارم وجود دارد، اعضای تیم و باشگاه بهتر از هرکس میتوانند قضاوت کنند.
با این حال نمیدانم چرا برخی رسانهها دائماً علیه من موضع میگیرند. هر نظر یا پیشنهاد مدیریتی را مستقیماً به آقای پیروانی و مدیریت باشگاه منتقل میکنم و هدفم فقط انجام وظایفم در چارچوب مسئولیت تعریفشده است.»