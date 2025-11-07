اخباری: حمایت هواداران عامل کلیدی موفقیت بود
سرمربی تیم فوتبال چادرملو اردکان پس از پیروزی تیمش برابر آلومینیوم اراک در هفته دهم لیگ برتر، عملکرد شاگردانش را نتیجه تمرکز، تلاش و حمایت هواداران دانست و تأکید کرد که این برد میتواند مسیر پیشرفت تیم را هموار کند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چادرملو اردکان در دیداری حساس از هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران موفق شد با تکگل بازیکنانش آلومینیوم اراک را در ورزشگاه شهید نصیری یزد شکست دهد. پس از این دیدار، محمد سعید اخباری، سرمربی چادرملو، در نشست خبری به تحلیل این مسابقه و وضعیت تیمش پرداخت.
اخباری در آغاز سخنانش گفت: ابتدا این پیروزی را به مردم شریف استان یزد، هواداران اردکانی و تمام کسانی که از تیم حمایت کردند تبریک میگویم. ورزشگاه امروز پر از انرژی بود و این سه امتیاز در وهله نخست متعلق به هواداران پرشوری است که از دقیقه اول تا پایان تیم را تشویق کردند.
او با اشاره به فشار بالای بازی ادامه داد: از ابتدای فصل شرایطی داشتیم که دیدار امروز برای ما اهمیت زیادی پیدا کرده بود. با برد در این مسابقه میتوانستیم جایگاه خوبی در جدول پیدا کنیم و همین موضوع باعث شده بود استرس زیادی روی بازیکنان باشد. در نیمه اول عملکردمان تحتتأثیر همین فشار قرار گرفت، اما در نیمه دوم با ایجاد تغییرات، تیم جسورتر و منسجمتر شد و توانستیم از کنارهها به گل برسیم.
سرمربی چادرملو افزود: گل ما حاصل تمرکز، هماهنگی و جنگندگی بازیکنان بود. از همه شاگردانم تشکر میکنم که با تمام توان در زمین جنگیدند و تا آخرین لحظه برای حفظ نتیجه تلاش کردند.
وی نقش هواداران را در موفقیت تیم حیاتی دانست و گفت: حمایت تماشاگران باعث شد بازیکنان انگیزه بیشتری پیدا کنند و با تعصب بازی کنند. این انرژی از سکوها مستقیم به زمین منتقل شد و نتیجهاش سه امتیاز ارزشمند بود.
اخباری درباره روند پیشرفت تیم و آینده چادرملو اظهار کرد: من از آغاز فصل در کنار تیم بودهام و تمام روزهای سخت را با بازیکنان پشت سر گذاشتیم. این تیم از لیگ یک تا امروز مسیر رشد را با تعهد و همدلی طی کرده است. امیدوارم مسئولان استان نیز با حمایت بیشتر، انگیزه بازیکنان را حفظ کنند، چون چادرملو ظرفیت آن را دارد که نماینده شایستهای برای فوتبال یزد باشد.
او در پایان گفت: تلاش ما این است که فشارهای روانی را از روی تیم برداریم و تمرکز را روی پیشرفت و انسجام بیشتر بگذاریم. بازیکنان چند روز استراحت خواهند داشت و سپس آماده دیدار بعدی در جام حذفی میشویم. امیدوارم روند مثبت تیم ادامه پیدا کند و بتوانیم هواداران را همچنان خوشحال نگه داریم.