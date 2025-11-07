مربی تراکتور: برای پیروزی مقابل خیبر باید با تمام توان بجنگیم

به گزارش ایلنا، در شرایطی که دراگان اسکوچیچ به دلیل دو کارته شدن قادر به همراهی تراکتور در بازی هفته دهم لیگ برتر مقابل خیبر خرم‌آباد نیست، ویه‌کو میلتیچ، دستیار او در نشست خبری پیش از این دیدار گفت: انتظار داریم شاهد مسابقه‌ای تماشایی باشیم، چرا که خیبر نیز با آمادگی کامل به میدان می‌آید. برای رسیدن به پیروزی باید تمام توان خود را در زمین بگذاریم و از هر نظر آماده باشیم.

او درباره وضعیت بازیکنان تراکتور افزود: شجاع خلیل‌زاده را در این بازی در اختیار نداریم و چند بازیکن دیگر دچار مصدومیت‌های جزئی هستند، اما سایر بازیکنان در شرایط خوبی به سر می‌برند. اگرچه آقای اسکوچیچ به علت محرومیت روی نیمکت حضور ندارد، اما تمام برنامه‌ریزی‌ها و آماده‌سازی تیم با نظر مستقیم او انجام شده است.

میلتیچ در ادامه گفت: این سومین مسابقه‌ای است که من از کنار زمین تیم را هدایت می‌کنم. تمرینات اخیر با کیفیت و انگیزه بالایی برگزار شد و سرمربی در همه جلسات تمرینی حضور فعال داشت و به جز روز مسابقه، همه امور تحت نظر مستقیم او پیش رفت.

مربی تراکتور در پایان ضمن احترام به حریف اظهار داشت: خیبر تیمی منظم و باانگیزه است که در زمین خود عملکرد خوبی دارد. بازی در خانه این تیم و در میان هوادارانش برای ما آسان نخواهد بود، اما هدفمان این است که نمایش قابل قبولی ارائه کنیم و نتیجه‌ای در شأن نام تراکتور به دست آوریم.

