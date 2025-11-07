علیپور با پاس گل مهندسی به فیفادی رسید

به گزارش ایلنا، پرسپولیس موفق شد پیش از تعطیلی لیگ به واسطه فیفادی و تورنمنت امارات، به یک برد ارزشمند و قاطع مقابل استقلال خوزستان دست یابد.

در روزی که اوسمار ویه‌را اولین حضور رسمی خود روی نیمکت پرسپولیس را در بازگشت دوباره تجربه می‌کرد، سروش رفیعی، کنعانی زادگان و در نهایت محمدامین کاظمیان بودند که سه گل برای این تیم به ثمر رساندند.

علی علیپور مهاجم صدرنشین این فصل سرخ‌ها در کورس آقای گلی، هرچند چند تلاش نافرجام برای گلزنی در این بازی داشت و یک بار هم داور به واسطه آفساید او را از شادی گل محروم کرد، در این بازی توانست یک پاس گل دیدنی برای مهاجم تازه نفس تیمش مهیا کند تا به این شکل ردپای خود را در این بازی ثبت کند.

علیپور در شرایطی که توپ را پشت محوطه جریمه حریف در اختیار گرفته بود و مدافعان حریف به تصور پا به توپ شدن او و ضربه‌اش سعی در مهار و کنترل وی داشتند، به خوبی محمدامین کاظمیان را دید و با یک پاس عمقی مهندسی و ویژه، او را صاحب موقعیت کرد تا در مصافی تک به تک، این بازیکن اولین گل خود را نیز برای پرسپولیس ثبت کند و علیپور را نیز به یک پاس گل برساند.

اکنون مهاجم صدرنشین پرسپولیس در کورس آقای گلی این فصل، با این پاس گل مهیای حضور در تیم ملی خواهد شد و باید دید در تورنمنت امارات چه شرایطی را در جمع شاگردان امیر قلعه نویی پشت سر می‌گذارد و در بازگشت دوباره به پرسپولیس بعد از فیفادی به دنبال این است تا بار دیگر در مدار گلزنی قرار گیرد.

