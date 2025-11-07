خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علیپور با پاس گل مهندسی به فیفادی رسید

علیپور با پاس گل مهندسی به فیفادی رسید
کد خبر : 1710732
لینک کوتاه کپی شد.

مهاجم پرسپولیس با پاس گل دیدنی‌اش بازی با استقلال خوزستان را به پایان رساند تا مهیای حضور در تیم ملی شود.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس موفق شد پیش از تعطیلی لیگ به واسطه فیفادی و تورنمنت امارات، به یک برد ارزشمند و قاطع مقابل استقلال خوزستان دست یابد. 

در روزی که اوسمار ویه‌را اولین حضور رسمی خود روی نیمکت پرسپولیس را در بازگشت دوباره تجربه می‌کرد، سروش رفیعی، کنعانی زادگان و در نهایت محمدامین کاظمیان بودند که سه گل برای این تیم به ثمر رساندند.

علی علیپور مهاجم صدرنشین این فصل سرخ‌ها در کورس آقای گلی، هرچند چند تلاش نافرجام برای گلزنی در این بازی داشت و یک بار هم داور به واسطه آفساید او را از شادی گل محروم کرد، در این بازی توانست یک پاس گل دیدنی برای مهاجم تازه نفس تیمش مهیا کند تا به این شکل ردپای خود را در این بازی ثبت کند. 

علیپور در شرایطی که توپ را پشت محوطه جریمه حریف در اختیار گرفته بود و مدافعان حریف به تصور پا به توپ شدن او و ضربه‌اش سعی در مهار و کنترل وی داشتند، به خوبی محمدامین کاظمیان را دید و با یک پاس عمقی مهندسی و ویژه، او را صاحب موقعیت کرد تا در مصافی تک به تک، این بازیکن اولین گل خود را نیز برای پرسپولیس ثبت کند و علیپور را نیز به یک پاس گل برساند. 

اکنون مهاجم صدرنشین پرسپولیس در کورس آقای گلی این فصل، با این پاس گل مهیای حضور در تیم ملی خواهد شد و باید دید در تورنمنت امارات چه شرایطی را در جمع شاگردان امیر قلعه نویی پشت سر می‌گذارد و در بازگشت دوباره به پرسپولیس بعد از فیفادی به دنبال این است تا بار دیگر در مدار گلزنی قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ