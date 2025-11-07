رحمتی: خیبر در خانه به هیچ تیمی امتیاز نمیدهد
سرمربی خیبر خرمآباد با اشاره به دیدار حساس تیمش مقابل تراکتور در هفته دهم لیگ برتر، تأکید کرد که شاگردانش با آمادگی کامل به میدان میروند و هدفشان کسب سه امتیاز در حضور هواداران است.
به گزارش ایلنا، سید مهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در نشست خبری پیش از بازی با تراکتور گفت: نیازی نیست درباره تراکتور زیاد صحبت کنم؛ آنها قهرمان فصل گذشته هستند و از کادر فنی و بازیکنان باکیفیتی در سطح ملی برخوردارند. تمرکز ما روی تیم خودمان است. پس از دیدار با گلگهر، تمرینات خوبی انجام دادیم، از نظر ذهنی ریکاوری کردیم و با آنالیز دقیق نقاط قوت و ضعف تراکتور، آماده یک بازی قدرتمند در خانه هستیم. امیدوارم با تلاش بازیکنان، لطف خدا و حمایت تماشاگران، سه امتیاز بازی را کسب کنیم.
رحمتی با اشاره به عملکرد تیمش در مسابقات خانگی افزود: در استادیوم خودمان و مقابل هواداران، به هیچ تیمی باج ندادهایم و حتی برای مدعیان قهرمانی هم حریف سختی بودهایم. هدف ما این است که هواداران را با لبخند از ورزشگاه بدرقه کنیم و اجازه ندهیم در خانه امتیاز از دست بدهیم.
او درباره انگیزه بازیکنان خیبر توضیح داد: در بازیهایی که مقابل تیمهای بزرگ برگزار میشود و پخش مستقیم دارد، بازیکنان انگیزه مضاعفی دارند. از آمادگی ذهنی و بدنی آنها مطمئنم و تنها دغدغهام استفاده از فرصتهاست. مطمئناً موقعیت گل خواهیم داشت و اگر بتوانیم از آنها استفاده کنیم، نتیجه دلخواه را میگیریم.
رحمتی درباره وضعیت بازیکنان غایب تیمش گفت: مثل چند بازی گذشته، آقای فارسی مصدوم است اما بازیکن محرومی نداریم.
سرمربی خیبر در پایان از هواداران خواست در طول بازی از تیمشان حمایت کنند و افزود: در بازی با پردیس دقیقه ۹۲ گل خوردیم اما با تشویق هواداران در دقیقه ۹۷ گل مساوی زدیم. این حمایت بزرگترین انگیزه برای تیمی جوان مثل ماست. دومین تیم جوان لیگ برتر هستیم و فقط دو بازیکن بالای ۳۰ سال داریم، بنابراین تکیه ما به انرژی و حمایت هواداران است تا به اهدافمان برسیم.