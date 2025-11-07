به گزارش ایلنا، مجتبی حسینی پس از شکست یک بر صفر آلومینیوم اراک برابر چادرملو اردکان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران اظهار داشت: نتیجه ناامیدکننده‌ای برای ما رقم خورد. علی‌رغم بازی بسیار خوبی که بازیکنانمان انجام دادند، موقعیت‌های زیادی خلق کردیم، مالکیت بالایی بر توپ داشتیم و فوتبال روان و شناوری را به نمایش گذاشتیم، اما در نهایت شکست خوردیم.

او افزود: متأسفانه روی غفلتی که از پیش نسبت به آن آگاه بودیم و می‌دانستیم بازیکن خارجی چادرملو در محوطه جریمه بسیار خطرناک است، گل دریافت کردیم. با وجود تمام زحماتی که بازیکنان کشیدند و فوتبالی زیبا ارائه دادند، حتی نتیجه مساوی هم نمی‌توانست عادلانه باشد، اما در نهایت شکست را پذیرفتیم.

سرمربی آلومینیوم اراک ادامه داد: وقتی از موقعیت‌هایت استفاده نمی‌کنی و حریف مهاجم حرفه‌ای در اختیار دارد، ممکن است در یک لحظه نتیجه بازی تغییر کند. متأسفانه این اتفاق برای ما افتاد. با این حال جا دارد از تلاش بازیکنانم تشکر کنم که در این شرایط سخت فوتبال ایران واقعاً نمایش قابل قبولی ارائه می‌دهند. مطمئنم با برطرف شدن برخی مشکلات، نتایج بهتری در انتظار ما خواهد بود.

حسینی درباره شرایط جدول لیگ برتر و رقابت نزدیک تیم‌ها نیز گفت: با گذشت یک‌سوم فصل، فاصله امتیازی بین تیم‌ها بسیار کم است و پیش‌بینی ما این است که باید کاری سخت و پرچالش انجام دهیم. لیگ امسال واقعاً دشوار و رقابتی است و تیم‌ها از نظر فنی فاصله زیادی با هم ندارند. در چنین شرایطی، تیمی موفق خواهد بود که ناامید نشود، سخت‌کوشی را ادامه دهد و بتواند از موقعیت‌هایش نهایت استفاده را ببرد تا فصل را با نتایج مطلوب به پایان برساند.

