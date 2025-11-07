چادرملو ۱-۰ آلومینیوم: صعود تاریخی چادرملو به صدر جدول لیگ برتر

به گزارش ایلنا، دیدار حساس هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۴) در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شد که در پایان، تیم فوتبال چادرملو اردکان با تک گل رِنی بوبوی موفق شد آلومینیوم اراک را شکست دهد. این نتیجه باعث شد شاگردان محمدسعید اخباری با کسب سه امتیاز مهم، برای نخستین بار در تاریخ حضور خود، به صدر جدول لیگ برتر صعود کنند.

چادرملو که با هدایت محمدسعید اخباری روزهای درخشانی را سپری می‌کند، پیش از این دیدار با ۱۴ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار داشت. نماینده یزد که دو برد متوالی مقابل خیبر خرم‌آباد و مس رفسنجان را در کارنامه داشت، با انگیزه‌ای مضاعف پا به میدان گذاشت و با حمایت پرشور تماشاگران خود در ورزشگاه پارس، سومین پیروزی پیاپی‌اش را رقم زد.

در آن سوی میدان، شاگردان مجتبی حسینی پس از شکست مقابل استقلال، با هدف بازگشت به مسیر موفقیت وارد زمین شدند و در نیمه نخست عملکرد قابل قبولی داشتند، اما در نیمه دوم نتوانستند از موقعیت‌های خود بهره ببرند و با وجود ارائه بازی جنگنده، دست خالی از یزد بازگشتند.

شرح گل:

چادرملو ۱ – آلومینیوم ۰ (دقیقه ۷۰ - رنی بوبوی):

پاس عمقی عالی علی خدادادی در سمت چپ به سگوندو آرلن رودریگز رسید؛ او با نفوذ به محوطه جریمه توپ را برای بوبوی مهیا کرد و مهاجم خطرناک چادرملو پس از یک چرخش دیدنی، توپ را با شوتی دقیق به گوشه دروازه فرستاد تا گل سه امتیازی بازی رقم بخورد.

اخطارها:

چادرملو: هادی حبیبی‌نژاد (دقیقه ۲۷)

آلومینیوم: رحمان جعفری (دقیقه ۳۷)

ترکیب چادرملو اردکان:

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فرد، سیروس صادقیان، ویکتور متئوس، سگوندو آرلن رودریگز، محمدحسین خسروی، رضا دهقان (46- علیرضا صفری)، رضا محمودآبادی (63- رضا میرزایی)، هادی حبیبی‌نژاد (85- علی طاهران)، ماریو نیکولاس اوتازو (63- علی خدادادی) و رنی بوبوی (90+2: علیرضا آرتا)

سرمربی: محمدسعید اخباری

ترکیب آلومینیوم اراک:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند (89- محمدمهدی خدایاری)، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن (79- ساسان حسینی)، سیدمهدی مهدوی (84- سیدمحمدرضا حسینی)، ابوالفضل قنبری (89- علی وطن‌دوست)، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، رحمان جعفری و عباس کهریزی

سرمربی: مجتبی حسینی

حاشیه‌ها:

محمدسعید اخباری همچون دیدارهای اخیر تیمش، از کنار نیمکت و روی ویلچر بازی را هدایت کرد.

استقبال قابل توجهی از سوی هواداران یزدی صورت گرفت و فضای پرشوری بر ورزشگاه شهید نصیری حاکم بود.

دیدار در دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد برگزار شد.

سه هوادار آلومینیوم اراک نیز در جایگاه میهمان حضور داشتند و تیم خود را تشویق کردند.

بازیکنان دو تیم پیش از آغاز مسابقه با قرار دادن قاب عکس صابر کاظمی، ملی‌پوش فقید والیبال ایران، یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

