خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چادرملو ۱-۰ آلومینیوم: صعود تاریخی چادرملو به صدر جدول لیگ برتر

چادرملو ۱-۰ آلومینیوم: صعود تاریخی چادرملو به صدر جدول لیگ برتر
کد خبر : 1710716
لینک کوتاه کپی شد.

در دیداری حساس از هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم چادرملو اردکان با برتری یک بر صفر مقابل آلومینیوم اراک، به نخستین پیروزی تاریخ خود در مسیر صدر جدول لیگ برتر دست یافت و موقتاً در جایگاه نخست ایستاد.

به گزارش ایلنا، دیدار حساس هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۴) در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شد که در پایان، تیم فوتبال چادرملو اردکان با تک گل رِنی بوبوی موفق شد آلومینیوم اراک را شکست دهد. این نتیجه باعث شد شاگردان محمدسعید اخباری با کسب سه امتیاز مهم، برای نخستین بار در تاریخ حضور خود، به صدر جدول لیگ برتر صعود کنند.

چادرملو که با هدایت محمدسعید اخباری روزهای درخشانی را سپری می‌کند، پیش از این دیدار با ۱۴ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار داشت. نماینده یزد که دو برد متوالی مقابل خیبر خرم‌آباد و مس رفسنجان را در کارنامه داشت، با انگیزه‌ای مضاعف پا به میدان گذاشت و با حمایت پرشور تماشاگران خود در ورزشگاه پارس، سومین پیروزی پیاپی‌اش را رقم زد.

در آن سوی میدان، شاگردان مجتبی حسینی پس از شکست مقابل استقلال، با هدف بازگشت به مسیر موفقیت وارد زمین شدند و در نیمه نخست عملکرد قابل قبولی داشتند، اما در نیمه دوم نتوانستند از موقعیت‌های خود بهره ببرند و با وجود ارائه بازی جنگنده، دست خالی از یزد بازگشتند.

شرح گل:

چادرملو ۱ – آلومینیوم ۰ (دقیقه ۷۰ - رنی بوبوی):

پاس عمقی عالی علی خدادادی در سمت چپ به سگوندو آرلن رودریگز رسید؛ او با نفوذ به محوطه جریمه توپ را برای بوبوی مهیا کرد و مهاجم خطرناک چادرملو پس از یک چرخش دیدنی، توپ را با شوتی دقیق به گوشه دروازه فرستاد تا گل سه امتیازی بازی رقم بخورد.

اخطارها:

چادرملو: هادی حبیبی‌نژاد (دقیقه ۲۷)

آلومینیوم: رحمان جعفری (دقیقه ۳۷)

ترکیب چادرملو اردکان:

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فرد، سیروس صادقیان، ویکتور متئوس، سگوندو آرلن رودریگز، محمدحسین خسروی، رضا دهقان (46- علیرضا صفری)، رضا محمودآبادی (63- رضا میرزایی)، هادی حبیبی‌نژاد (85- علی طاهران)، ماریو نیکولاس اوتازو (63- علی خدادادی) و رنی بوبوی (90+2: علیرضا آرتا)

سرمربی: محمدسعید اخباری

ترکیب آلومینیوم اراک:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیرمحمد هوشمند (89- محمدمهدی خدایاری)، مهدی مهدی‌پور، امین جهان‌کهن (79- ساسان حسینی)، سیدمهدی مهدوی (84- سیدمحمدرضا حسینی)، ابوالفضل قنبری (89- علی وطن‌دوست)، بهروز نوروزی‌فرد، یاسین جرجانی، رحمان جعفری و عباس کهریزی

سرمربی: مجتبی حسینی

حاشیه‌ها:

محمدسعید اخباری همچون دیدارهای اخیر تیمش، از کنار نیمکت و روی ویلچر بازی را هدایت کرد.

استقبال قابل توجهی از سوی هواداران یزدی صورت گرفت و فضای پرشوری بر ورزشگاه شهید نصیری حاکم بود.

دیدار در دمای ۲۱ درجه سانتی‌گراد برگزار شد.

سه هوادار آلومینیوم اراک نیز در جایگاه میهمان حضور داشتند و تیم خود را تشویق کردند.

بازیکنان دو تیم پیش از آغاز مسابقه با قرار دادن قاب عکس صابر کاظمی، ملی‌پوش فقید والیبال ایران، یاد و خاطره او را گرامی داشتند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ