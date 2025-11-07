استقبال کم تعداد هواداران فجر از دیدار با مس رفسنجان

به گزارش ایلنا، ورزشگاه پارس شیراز امروز میزبان دیدار تیم‌های فجر سپاسی شیراز و مس رفسنجان در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران است. شاگردان پیروز قربانی در این مسابقه فرصت دارند تا با کسب پیروزی، خود را به جمع مدعیان نزدیک کرده و با استقلالِ صدرنشین هم‌امتیاز شوند؛ هرچند یک بازی بیشتر نسبت به این تیم انجام خواهند داد.

بازیکنان فجر سپاسی شب گذشته با انتشار استوری مشترک از هواداران خود خواسته بودند تا مثل بازی‌های گذشته، با حضور پرشور در ورزشگاه از تیم حمایت کنند. با این حال، هرچند جمع قابل توجهی از هواداران در ورزشگاه پارس حضور یافتند، اما برخلاف انتظار، بخش‌هایی از سکوها خالی مانده بود و فضای بازی نسبت به دیدارهای قبلی این تیم کم‌تماشاگرتر به نظر می‌رسید.

طلایی‌پوشان شیرازی در فصل جاری تاکنون چند میزبانی پرشور را تجربه کرده‌اند. در نخستین دیدار خانگی برابر گل‌گهر سیرجان، به دلیل رأی انضباطی، تنها نیمی از ظرفیت ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس مورد استفاده قرار گرفت. در بازی مقابل ذوب‌آهن حدود ۳۰ هزار تماشاگر به ورزشگاه آمدند و در دیدار با استقلال تهران نیز رکورد پرهوادارترین بازی فصل با حضور بیش از ۴۰ هزار نفر و پر شدن کامل سکوها شکسته شد. البته فجر در بازی با استقلال خوزستان به‌دلیل محرومیت از حضور تماشاگران بی‌بهره بود.

با این حال، در دیدار امروز برابر مس رفسنجان، گرچه بیش از ۲۰ هزار نفر از هواداران فجری در ورزشگاه حاضر شدند، اما در مقایسه با رکوردهای قبلی این تیم، استقبال کمتری از این مسابقه صورت گرفته است. این موضوع در حالی رخ داده که فجر سپاسی با روندی نسبتاً مطلوب در جدول، یکی از تیم‌های موفق هفته‌های اخیر لیگ برتر محسوب می‌شود.

انتهای پیام/