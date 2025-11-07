شوک به پرسپولیس: مارکو باکیچ مصدوم شد

به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ که از آغاز بازی یکی از عناصر مؤثر در خط میانی پرسپولیس بود، در دقیقه ۳۰ مسابقه در برخوردی معمولی با بازیکن حریف دچار مصدومیت شد. تلاش کادر پزشکی برای بازگرداندن او نتیجه نداد و اوسمار ویه‌را، سرمربی پرسپولیس، بلافاصله تصمیم به تعویض او گرفت.

باکیچ هنگام ترک زمین با ناراحتی به سمت نیمکت رفت و جای خود را به میلاد سرلک داد که در دقیقه ۳۲ وارد میدان شد. تا زمان خروج باکیچ، پرسپولیس ریتم منسجمی در میانه میدان داشت و این بازیکن نقش مهمی در کنترل جریان بازی و سازماندهی حملات ایفا می‌کرد.

این هافبک در هفته‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی تیم اوسمار تبدیل شده بود و احتمال غیبتش در بازی‌های آینده می‌تواند برای سرخ‌پوشان پایتخت نگرانی‌ساز باشد.

نکته قابل توجه اینکه پیش از آغاز مسابقه، سرژ اوریه نیز هنگام گرم‌کردن دچار آسیب‌دیدگی شد تا پرسپولیس در این دیدار دو بازیکن خارجی خود را به دلیل مصدومیت از دست بدهد.

