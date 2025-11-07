ادای احترام بازیکنان چادرملو و آلومینیوم به صابر کاظمی

به گزارش ایلنا، جامعه ورزشی ایران در روزهای اخیر در سوگ درگذشت صابر کاظمی، ملی‌پوش جوان و مستعد والیبال کشور، فرو رفته است. این بازیکن حدود سه هفته پیش در جریان حضورش در قطر دچار سانحه‌ای شد که منجر به آسیب شدید مغزی و بیهوشی طولانی‌مدت او گردید.

پزشکان قطری پس از بررسی‌های تخصصی، مرگ مغزی او را اعلام کردند اما خانواده‌اش با امید به بهبودی، تصمیم گرفتند وی را برای ادامه درمان به تهران منتقل کنند. با وجود تلاش پزشکان ایرانی، وضعیت جسمانی این ورزشکار تغییر نکرد و نهایتاً درگذشت او صبح دو روز پیش به صورت رسمی تأیید شد.

در پی انتشار این خبر تلخ، موجی از اندوه و همدردی در میان اهالی ورزش و هواداران والیبال کشور ایجاد شد و چهره‌های سرشناس ورزشی با انتشار پیام‌هایی، یاد و خاطره این بازیکن را گرامی داشتند.

به همین مناسبت، پیش از آغاز دیدار چادرملو اردکان و آلومینیوم اراک در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، قاب عکس صابر کاظمی کنار زمین مسابقه قرار داده شد و بازیکنان دو تیم با نثار گل، به او ادای احترام کردند. این حرکت نمادین با استقبال تماشاگران و حاضران در ورزشگاه همراه شد و صحنه‌ای احساسی را رقم زد.

صابر کاظمی در سال‌های اخیر یکی از چهره‌های درخشان والیبال ایران بود و در ترکیب تیم ملی نیز حضور داشت. او با درخشش در لیگ برتر و بازی‌های ملی، آینده‌ای درخشان در پیش داشت که متأسفانه به شکلی غم‌انگیز ناتمام ماند.

انتهای پیام/