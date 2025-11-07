آلگری پیش از دیدار با پارما: بازی آسان یا زیبا نخواهد بود
سرمربی میلان پیش از دیدار برابر پارما تأکید کرد که انتظار مسابقهای جذاب از نظر زیبایی بصری وجود ندارد و شاگردانش باید برای دیداری سخت و فیزیکی آماده باشند.
به گزارش ایلنا، ماسیمیلیانو آلگری در نشست خبری پیش از بازی هفته یازدهم سری آ مقابل پارما گفت: «در دیدار فردا با تیمی روبهرو میشویم که در همه مسابقات جنگیده، حتی زمانی که با یک بازیکن کمتر بازی کردهاند. آنها با توپهای بلند و حضور پلگرینو در خط حمله خطرناک هستند. زمین تاردینی همیشه دشوار است؛ سال گذشته نیز در همین ورزشگاه شکست خوردیم. بازی فردا تماشایی نخواهد بود، زیرا حریف اجازه نمیدهد تیم مقابل ریتم خود را پیدا کند و با قطع مداوم جریان بازی، فشار وارد میکند. باید از فرصتها استفاده کنیم و اشتباهاتمان را به حداقل برسانیم.»
سرمربی میلان درباره وضعیت رافائل لیائو گفت: «در دیدار با رم عملکرد خوبی داشت، اما دچار گرفتگی عضله شد و هنوز برای رسیدن به فرم ایدهآل نیاز به کار دارد. باید برای او طبیعی شود که در هر مسابقه چنین کیفیتی نشان دهد. برای برد در بازی فردا نیاز داریم تیمی منسجم و دقیق باشیم.»
آلگری همچنین درباره شرایط کریستین پولیشیچ اظهار داشت: «دو جلسه با تیم تمرین کرده و بدن آمادهای دارد. او سریع به فرم مطلوب میرسد، هرچند هنوز مشخص نیست چند دقیقه میتواند در زمین بماند.»
او در پاسخ به پرسشی درباره گل تاریخی آندرهآ پیرلو مقابل پارما گفت: «آن گل خاطرهانگیز بود، اما همان بازی هم بسیار دشوار پیش رفت. در دیدار فردا باید هنگام مالکیت توپ سریع پاس بدهیم و در زمان از دست دادن توپ کل تیم به دفاع برگردد، نه فقط مدافعان.»
آلگری درخصوص احتمال استفاده از مهاجم هدف سنتی افزود: «خیمنز گزینه خوبی است، اما ممکن است بدون مهاجم نوک کلاسیک بازی کنیم. گاهی تیمها بدون شماره ۹ سنتی هم موفق میشوند. انکونکو و لیائو هر دو توانایی بازی در این نقش را دارند.»
سرمربی میلان درباره ضعف تیمش در دیدار با تیمهای پایین جدول گفت: «برابر پیهزا و کرمونزه فرصتهای زیادی از دست دادیم و گلهایی خوردیم که قابل جلوگیری بود. باید تا سوت پایان در بازی بمانیم و از اشتباهات گذشته درس بگیریم. پارما نشان داده تا آخرین دقایق خطرناک است، پس تمرکز باید کامل باشد. اگر از نظر بدنی در سطح آنها باشیم، کیفیت فنی ما تعیینکننده خواهد بود.»
آلگری در پایان به عملکرد دفاعی تیم اشاره کرد و گفت: «تأکید کردهام باید تعداد گلهای خورده را کاهش دهیم. اگر پنجاه گل دریافت کنیم، برای قرار گرفتن بین چهار تیم برتر باید صد و پنجاه گل بزنیم و این غیرمنطقی است. این مسئله ریاضی است، نه جادو. تیم باید منسجم کار کند تا به هدف برسد.»