مذاکرات تمدید با ستاره رئال متوقف شد
گفتوگوهای اولیه میان آنتونیو رودیگر و باشگاه رئال مادرید برای تمدید قرارداد مدافع آلمانی فعلاً به حالت تعلیق درآمده و از سرگیری آن به ابتدای سال آینده میلادی موکول خواهد شد.
به گزارش ایلنا، هرچند قرارداد فعلی رودیگر با رئال مادرید تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ اعتبار دارد، اما مذاکرات اولیه برای تمدید زودهنگام همکاری از چند ماه پیش آغاز شده بود.
دو طرف بر سر چارچوب مالی و تمایل متقابل برای ادامه همکاری به توافق نسبی رسیده بودند، اما مصدومیت عضلانی این مدافع در اواخر اکتبر باعث شد ادامه گفتوگوها موقتاً متوقف شود. تصمیم تعویق مذاکرات با هماهنگی هر دو طرف گرفته شد تا زمان مناسبتری برای بررسی شرایط جسمی و فنی بازیکن فراهم شود.
منابع نزدیک به باشگاه به روزنامه «مارکا» گفتهاند که رودیگر همچنان تمایل دارد در رئال مادرید بماند و از دیدگاه فنی و شخصیتی نیز در باشگاه جایگاه ویژهای دارد. آغاز زودهنگام مذاکرات نشانهای از تمایل مدیران مادریدی برای حفظ او بهعنوان یکی از ارکان اصلی پروژه ورزشی آینده تیم تلقی میشود.
در بخش فنی باشگاه نیز از رودیگر بهعنوان بازیکنی با تجربه، رهبر درون زمین و الگوی رفتاری برای بازیکنان جوان یاد میشود. تأثیر او در رختکن به اندازه حضورش در خط دفاعی پررنگ است و بسیاری از بازیکنان جوان، از جمله هویسن مدافع آیندهدار رئال، از حمایت و راهنمایی او بهره میبرند.
رضایت شخصی و ثبات در مادرید
رودیگر در زندگی شخصی نیز روزهای آرامی را سپری میکند. او بههمراه خانوادهاش در منطقه «لا فینکا» اقامت دارد و از زندگی در مادرید رضایت کامل دارد. اطرافیان این بازیکن میگویند تعادل بین زندگی حرفهای و خانوادگیاش بهطور کامل برقرار شده و همین مسئله یکی از عوامل تمایل او به ماندن در اسپانیاست.
مدافع آلمانی این روزها تمام تمرکز خود را بر بازگشت به آمادگی کامل گذاشته است. او پس از تحمل مصدومیت مینیسک، در حال طی مراحل درمانی است و قصد دارد در بهترین شرایط بدنی به میادین بازگردد.
پیشنهادهای خارجی و چشمانداز باشگاه
با وجود تمایل رودیگر برای ادامه حضور در سانتیاگو برنابئو، چند پیشنهاد از سوی باشگاههای عربستانی و نیز تیم سابقش چلسی به دست او رسیده است. با این حال، اولویت این بازیکن ادامه همکاری با رئال مادرید است.
در سوی دیگر، رئال مادرید نیز در حال ارزیابی وضعیت خط دفاعی خود برای فصل آینده است. باشگاه قصد دارد در کنار حفظ رودیگر، جذب یک مدافع میانی جدید را نیز در دستور کار قرار دهد؛ گفته میشود ابراهیم کوناته از لیورپول یکی از گزینههای اصلی است.
در مورد داوید آلابا اما وضعیت متفاوت است؛ مصدومیتهای پیاپی او احتمال تمدید قرارداد را کاهش داده و آینده همکاریاش با مادرید نامشخص به نظر میرسد.
ادامه همکاری مشروط به بازگشت کامل
با وجود توقف موقت مذاکرات، منابع نزدیک به دو طرف تأکید دارند که تمدید قرارداد رودیگر همچنان محتمل است. چارچوب کلی توافق از پیش تعیین شده و تنها اجرای آن به بازگشت کامل بازیکن و ارزیابی شرایط بدنی او در سال ۲۰۲۶ موکول شده است.
باشگاه از نظر فنی، تعهد و رهبری رودیگر را ارزشمند میداند و خود او نیز محیط حرفهای و ثبات خانوادگی در مادرید را عاملی کلیدی برای ادامه مسیر میبیند. همین هماهنگی میتواند زمینهساز تمدید قرارداد او در ماههای ابتدایی سال آینده شود؛ بهشرطی که رودیگر پس از بازگشت، همان عملکرد مطمئن و روحیه جنگنده همیشگیاش را حفظ کند.