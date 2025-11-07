او گنجینهای برای بارسلوناست
واکنش مندس به انتقادات از لامین یامال
ژرژ مندس، ایجنت سرشناس فوتبال جهان، در گفتوگویی با روزنامه اسپانیایی «موندو دپورتیوو» از لامین یامال، ستاره جوان بارسلونا، در برابر حواشی اخیر حمایت کرد.
به گزارش ایلنا، ژرژ مندس که مدیریت چندین بازیکن بارسلونا از جمله یامال را بر عهده دارد، در واکنش به نقدهایی که پس از الکلاسیکو و مصدومیت این بازیکن مطرح شد، تأکید کرد:«درک نمیکنم چرا اینهمه سر و صدا پیرامون لامین ایجاد شده است. همه ما در ۱۸ سالگی اشتباهاتی داشتهایم.
همانطور که لاپورتا گفته، باید از او حمایت کنیم، چون گنجینهای ارزشمند برای باشگاه است. لامین بازیکنی است که در سراسر دنیا دربارهاش صحبت میشود و همه متفقالقولاند که او ستاره حال و آیندهی فوتبال است. طبیعی است که در این سن فشار زیادی را تحمل کند، اما او تا امروز بسیار پخته و حرفهای عمل کرده است.»
این مدیر برنامهی پرتغالی درباره نحوه برخورد یامال با حواشی افزود:«لامین کاملاً میداند چه باید بکند؛ چه در زمین و چه بیرون از آن. آرام است، اهل حاشیه نیست و فقط روی کارش تمرکز دارد. او پسر باهوش و سختکوشی است که با وجود مصدومیت جزئی، همچنان در حال بازی و ریکاوری است.
مهمترین مسئله برایش بازگشت کامل به آمادگی است. او از آن بازیکنهایی است که کم حرف میزند و با عملکردش پاسخ میدهد؛ همانطور که در بازی برابر بروژ دیدیم. در هر مسابقه حرکاتی از او میبینیم که فقط از استعدادهایی در سطح جهانی برمیآید.»
مندس در ادامه درباره مقایسههای رسانهای پیرامون یامال گفت:«لامین بازیکن منحصربهفردی است و نباید با هیچکس مقایسه شود، خودش هم این را میداند. البته الگوهای بزرگی مثل لیونل مسی، کریستیانو رونالدو و آندرس اینیستا برای همه جوانان الهامبخش هستند؛ نه فقط به خاطر توانایی فنی، بلکه به دلیل حرفهایگری و استمرار در بالاترین سطح.
یامال باید مسیر خودش را ادامه دهد و هدفش این است که در سالهای آینده به یکی از بهترین بازیکنان جهان تبدیل شود. حضور در باشگاهی مثل بارسلونا بهترین فرصت برای تحقق این هدف است.»