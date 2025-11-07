ترکیب مس رفسنجان برای دیدار با فجر سپاسی اعلام شد
در ادامه دیدارهای هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم مس رفسنجان با هدف جبران نتایج ضعیف هفتههای گذشته و فاصله گرفتن از انتهای جدول، از ساعت ۱۶:۳۰ امروز به مصاف فجر سپاسی شیراز میرود.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال مس رفسنجان در شرایطی امروز مقابل فجر سپاسی صفآرایی میکند که در سه هفته اخیر رقابتهای لیگ برتر دو شکست و یک تساوی را تجربه کرده است. این نتایج باعث شده تا شاگردان رسول خطیبی با تنها ۶ امتیاز در انتهای جدول ردهبندی قرار گیرند.
رسول خطیبی، سرمربی مس، در نشست خبری پیش از بازی تأکید کرده بود که جایگاه فعلی تیمش با عملکرد واقعی بازیکنان همخوانی ندارد و رفسنجانیها در دیدار امروز برای جبران امتیازات از دسترفته به میدان خواهند رفت. او و شاگردانش امیدوارند با کسب پیروزی در شیراز، از قعر جدول فاصله گرفته و شرایط بهتری در ادامه فصل پیدا کنند.
مصاف دو تیم از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه پارس شیراز آغاز میشود و در آن، فجر سپاسی به دنبال نزدیک شدن به جمع مدعیان است، در حالی که مس رفسنجان برای عبور از بحران نتیجه به میدان میرود.
بر اساس اعلام کادر فنی، ترکیب اصلی مس رفسنجان برای این دیدار به شرح زیر است:
نیما میرزازاد، امیرحسین صدقی، ایمان سلیمی، احمدرضا زندهروح، مهدی شریفی، دانیال جهانبخش، ماتئوس کاستا، نومن کوردیچ، میلاد فخرالدینی، وحید حیدریه و امیرحسین جولانی.
مس رفسنجان در تلاش است تا با نمایش منسجمتر نسبت به هفتههای اخیر، روند ناکامیهای خود را متوقف کرده و با دستیابی به اولین پیروزی پس از چند هفته، روحیهاش را برای ادامه رقابتها بازیابد.