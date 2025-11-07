ترکیب فجر سپاسی مقابل مس رفسنجان
تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز در چارچوب هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران از ساعت ۱۶:۳۰ امروز میزبان مس رفسنجان خواهد بود.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، تیم فجر سپاسی شیراز در ورزشگاه پارس میزبان مس رفسنجان است. شاگردان پیروز قربانی که در هفتههای گذشته از کسب پیروزی بازماندهاند، امیدوارند با برتری در این دیدار خانگی، پس از حدود ۵۰ روز طعم برد را دوباره تجربه کرده و جایگاه خود را در جدول ارتقا دهند.
فجریها پیش از آغاز این مسابقه با ۱۳ امتیاز در رتبه ششم جدول ردهبندی قرار دارند و در صورت کسب سه امتیاز میتوانند به جمع بالانشینان نزدیک شوند. در مقابل، تیم مس رفسنجان با ۶ امتیاز در قعر جدول حضور دارد و برای فرار از این شرایط به دنبال کسب امتیاز در شیراز است.
پیروز قربانی برای این مسابقه ترکیب اصلی خود را با حضور علی غلامزاده درون دروازه اعلام کرده است. در خط دفاعی مهران موسوی، محمد آژیر، میثم مرادی و ساسان جعفریکیا به میدان میروند. مسعود ریگی و محمود مطلقزاده در میانه میدان بازی خواهند کرد و فرشید اسماعیلی وظیفه بازیسازی را بر عهده دارد. در خط حمله نیز حسین شهابی، یوسف کیشمس و شروین بزرگ ترکیب هجومی فجر را تشکیل میدهند.
فجر سپاسی و مس رفسنجان آخرین بار بیش از سه سال و نیم پیش در لیگ برتر به مصاف هم رفتند و پیش از آن نیز رقابتهایشان به دوران حضور مشترک در لیگ دسته اول بازمیگشت. حالا دو تیم در شرایط متفاوتی از جدول، بار دیگر روبهروی هم قرار میگیرند تا برای دستیابی به اهداف متفاوت خود تلاش کنند.
ترکیب فجر سپاسی شیراز مقابل مس رفسنجان:
علی غلامزاده، مهران موسوی، محمد آژیر، میثم مرادی، ساسان جعفریکیا، مسعود ریگی، محمود مطلقزاده، فرشید اسماعیلی، حسین شهابی، یوسف کیشمس و شروین بزرگ.