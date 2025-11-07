خبرگزاری کار ایران
اعلام ترکیب استقلال خوزستان برای دیدار مقابل پرسپولیس

ترکیب استقلال خوزستان برای دیدار حساس برابر پرسپولیس مشخص شد.

به گزارش ایلنا، در شرایطی که استقلال خوزستان هفته گذشته با مشکلات مالی و اعتصاب تمرینی مواجه بود، شاگردان مهدی خلیفه‌اصل در آستانه یکی از مهم‌ترین مسابقات نیم‌فصل آماده تقابل با پرسپولیس شده‌اند. تمرینات محدود این تیم باعث نگرانی‌هایی در اردوی استقلال خوزستان شده بود، اما اهمیت مسابقه و انگیزه بازیکنان موجب شده تا فضای مثبتی در ترکیب نهایی حاکم باشد.

در ترکیب امروز نام چند بازیکن سابق پرسپولیس نیز به چشم می‌خورد. محمد شریفی و محمدمهدی احمدی، دو بازیکنی که پیش‌تر پیراهن سرخ‌پوشان پایتخت را به تن کرده بودند، این بار در ترکیب تیم اهوازی برابر تیم سابق خود به میدان می‌روند.

عارف رستمی، مهاجم باتجربه استقلال خوزستان نیز به‌عنوان مهره کلیدی خط حمله شناخته می‌شود و نقش تعیین‌کننده‌ای در برنامه‌های تهاجمی تیم دارد.

ترکیب استقلال خوزستان برابر پرسپولیس:

محمدجواد کیا، محمد شریفی، عارف رستمی، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی‌وند، فیاض میردورقی، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حجت‌الله احمدی و محمدمهدی احمدی.

