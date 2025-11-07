بازگشایی اسپاتیفای نیوکمپ: بارسلونا راهنمای ورود ایمن هواداران را منتشر کرد

به گزارش ایلنا، بارسلونا اعلام کرد هدف از انتشار این دستورالعمل‌ها، «تضمین تجربه‌ای ایمن، راحت و به‌یادماندنی برای هواداران تیم» است تا آن‌ها بتوانند از تماشای زنده عملکرد بازیکنان لذت ببرند.

بر اساس اطلاعیه‌ باشگاه، در نخستین روز بازگشایی، تمرین تیم اصلی بارسلونا به‌صورت عمومی برگزار می‌شود و ۲۳ هزار نفر امکان حضور در این رویداد را خواهند داشت. تمامی بلیت‌های این تمرین از روز چهارشنبه به‌طور کامل به فروش رسیده است.

در این بیانیه آمده است:«تمرین عمومی تیم مردان بارسلونا که روز جمعه، ۷ نوامبر، در ورزشگاه بازسازی‌شده نیوکمپ برگزار می‌شود، روزی ویژه برای همه اعضای باشگاه خواهد بود. برای اطمینان از تجربه‌ای ایمن و منظم، باشگاه مجموعه‌ای از توصیه‌ها را در اختیار هواداران قرار داده است.»

زمان‌بندی و جزئیات رویداد

* باز شدن درهای ورزشگاه: ساعت ۹:۳۰ صبح

* آغاز تمرین: ساعت ۱۱:۰۰ صبح

* مدت زمان تقریبی: بین ۴۵ تا ۶۰ دقیقه

دسترسی و نحوه‌ حضور در اسپاتیفای نیوکمپ

باشگاه بارسلونا از هواداران خواسته تا حد امکان از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند و برای جلوگیری از ازدحام، زودتر در محل حاضر شوند. در دستورالعمل تأکید شده که ورود باید بر اساس در و مسیر مشخص‌شده روی بلیت انجام شود تا دسترسی به محل تعیین‌شده بدون مشکل صورت بگیرد.

ورودی‌های مجاز برای عابران پیاده، بخش‌های Q، V، W، D، E و F از خیابان‌های تراوسرا د لس کورتس و آریستیدس مایول اعلام شده است.

ورود با خودروی شخصی ممنوع بوده و امکانی برای امانت‌گذاری وسایل شخصی در محل وجود ندارد. همچنین ورود رایانه‌های قابل‌حمل (لپ‌تاپ) و کالسکه‌ کودک به دلایل امنیتی و لجستیکی مجاز نیست.

کنترل بلیت و دسترسی در داخل ورزشگاه

هواداران پس از ورود باید بر اساس مسیرها و نشانه‌های درج‌شده روی بلیت به محل تعیین‌شده خود بروند. برای تسریع در ورود، توصیه شده است بلیت و کارت شناسایی از پیش آماده باشد.

کارکنان بخش پذیرش و راهنمایی تماشاگران نیز مسئول هدایت افراد به صندلی‌هایشان خواهند بود. باشگاه در پایان تأکید کرده که حق دارد مالکیت بلیت‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا از صحت و امنیت فرایند ورود اطمینان حاصل شود.

بارسلونا با اشاره به این‌که بازگشایی «اسپاتیفای نیوکمپ» نمادی از «نزدیکی دوباره‌ی باشگاه و هواداران» است، تأکید کرده:«می‌خواهیم روزی خلق کنیم که در یاد همه‌ی هواداران بماند؛ روزی امن، راحت و سرشار از شور بارسایی.»

