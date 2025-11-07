سرمربی آژاکس اخراج شد

به گزارش ایلنا، هیتینگای ۴۱ ساله تنها در پنج دیدار از ۱۱ مسابقه آژاکس در لیگ اردیویسه به پیروزی رسیده و تیمش اکنون با ۸ امتیاز اختلاف نسبت به صدرنشین، فاینورد، در رده‌های پایین‌تر جدول قرار دارد.

آژاکس در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا نیز عملکرد ضعیفی داشته و هر چهار بازی خود را واگذار کرده است؛ از جمله شکست خانگی ۳ بر صفر مقابل گالاتاسرای در دیدار چهارشنبه شب گذشته.

هیتینگا، مدافع پیشین تیم ملی هلند و بازیکن سابق اورتون، فصل گذشته به‌عنوان دستیار آرنه اشلوت در لیورپول فعالیت می‌کرد؛ فصلی که با قهرمانی این تیم در لیگ برتر انگلیس همراه شد.

او در اواخر ماه مه گذشته با قراردادی دو ساله به آژاکس بازگشت؛ باشگاهی که در دوران بازی خود بیش از ۲۰۰ بار پیراهن آن را به تن کرده بود و پیش‌تر نیز به‌عنوان سرمربی تیم دوم و سپس سرمربی موقت در آن فعالیت داشت.

باشگاه آژاکس در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جان هیتینگا به حالت تعلیق درآمده و قرارداد او به‌زودی فسخ خواهد شد.»

الکس کروئس، مدیر فنی آژاکس، در گفت‌وگو با وب‌سایت رسمی باشگاه اظهار داشت:«این تصمیمی دردناک است. می‌دانیم هماهنگی یک مربی جدید با تیمی که دستخوش تغییرات شده زمان می‌برد. ما این زمان را در اختیار جان قرار دادیم، اما اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که به سود باشگاه است تا فرد دیگری هدایت تیم را بر عهده بگیرد.»

بر اساس اعلام باشگاه، مارسل کایزر، دستیار هیتینگا نیز از سمت خود برکنار می‌شود. در همین حال، کروئس پیشنهاد داده بود از سمت خود استعفا دهد، اما هیئت‌مدیره از او خواسته در باشگاه بماند.

فرد گریم، مربی ۶۰ ساله و یکی از دستیاران فعلی تیم، تا زمان تعیین سرمربی جدید به‌صورت موقت هدایت آژاکس را برعهده خواهد داشت.

منابع رسانه‌ای محلی همچنین گزارش داده‌اند که آژاکس به بازگرداندن اریک تن‌هاخ، سرمربی پیشین خود، علاقه‌مند است. تن‌هاخ در اکتبر ۲۰۲۴ از منچستریونایتد اخراج شد و سپس تنها پس از دو دیدار در بوندس‌لیگا با بایر لورکوزن، در سپتامبر سال جاری از کار برکنار شد.

