خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان

ترکیب احتمالی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان
کد خبر : 1710668
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال پرسپولیس در نخستین دیدار خود با هدایت اوسمار ویِرا، در شرایطی برابر استقلال خوزستان صف‌آرایی خواهد کرد که سرخ‌پوشان برای بازگشت به مسیر پیروزی، نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز دارند.

به گزارش ایلنا، پس از هفته‌های پرنوسان و تنها دو برد با هدایت وحید هاشمیان، پرسپولیس حالا با تغییرات مدیریتی و فنی پا به هفته دهم لیگ برتر می‌گذارد. اوسمار ویِرا، سرمربی جدید برزیلی سرخ‌پوشان، مأموریت دارد با ایجاد تحول تاکتیکی و روحی، تیمش را تا پایان نیم‌فصل در جمع مدعیان بازگرداند.

هواداران پرسپولیس که از دوران حضور کوتاه اوسمار در لیگ بیست‌وسوم خاطرات مثبتی دارند، انتظار دارند این مربی با فوتبال هجومی و ایجاد انگیزه در بازیکنان، روند نزولی تیم را متوقف کند. سرخ‌ها در حالی این دیدار را برگزار می‌کنند که با ۱۲ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارند و یک پیروزی می‌تواند جایگاه آن‌ها را در جدول به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.

در ترکیب احتمالی پرسپولیس، چند تغییر مهم دیده می‌شود. امید عالیشاه همچنان به دلیل محرومیت انضباطی غایب است و رضا شکاری نیز دوران مصدومیت خود را پشت سر می‌گذارد. همچنین مرتضی پورعلی‌گنجی به‌دلیل کارت قرمز در دیدار قبلی، در این مسابقه حضور نخواهد داشت.

در خط دفاع، با محرومیت پورعلی‌گنجی، زوج کنعانی‌زادگان و ابرقویی دوباره شکل خواهد گرفت. در دو سمت خط دفاعی نیز اوریه و محمدی به‌عنوان گزینه‌های اصلی حضور دارند. در میانه میدان، زوج رفیعی و باکیچ وظیفه کنترل بازی و تغذیه مهاجمان را بر عهده خواهند داشت و رفیعی با بازوبند کاپیتانی تیم را رهبری می‌کند.

سورپرایز احتمالی اوسمار می‌تواند بازگشت اوستون اورونوف به ترکیب اصلی باشد؛ بازیکنی که فصل گذشته در قهرمانی پرسپولیس نقش مؤثری داشت و حالا به دنبال بازیابی فرم خود است. محمد عمری نیز با رسیدن به آمادگی کامل، بار دیگر در ترکیب ثابت دیده می‌شود.

در خط حمله، بازگشت تیوی بیفوما پس از دو بازی غیبت، می‌تواند چهره‌ای هجومی‌تر به تیم ببخشد. وینگر -مهاجم  آفریقایی انگیزه ویژه‌ای برای درخشش برابر تیم سابقش دارد. در کنار او، علی علیپور همچنان مهاجم نوک اصلی پرسپولیس خواهد بود و به دنبال زدن ششمین گل فصل خود است تا در کورس آقای گلی باقی بماند.

ترکیب احتمالی پرسپولیس به شرح زیر است:

پیام نیازمند، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، سرژ اوریه، سروش رفیعی، مارکو باکیچ، اوستون اورونوف، محمد عمری، تیوی بیفوما و علی علیپور

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ