بازگشت رُم به مدار پیروزی؛ برد در خانه رنجرز

تیم فوتبال رُم بازی خارج از خانه مقابل گلاسکورنجرز را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته چهارم لیگ اروپا 26-2025 و از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) تیم فوتبال رُم در دیداری خارج از خانه میهمان رنجرز در شهر گلاسکو بود و در پایان موفق شد میزبان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

برای جالوروسی در این دیدار؛ ماتیاس سوله (13) و لورنزو پلگرینی (36) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

استون‌ویلا 2 - مکابی صفر

بولونیا صفر - بران صفر

براگا 3 - خنک 4

فرانتس‌واروش 3 - لودوگورتس یک

پائوک 4 - یانگ‌بویز صفر

ویکتوریا‌پلژن صفر - فنرباغچه صفر

اشتوتگارت 2 - فاینورد صفر

بتیس 2 - لیون صفر

در پایان هفته چهارم لیگ اروپا 26-2025 تیم های میتلند، فرایبورگ و فرانتس‌واروش به ترتیب با 12، 10 و 10 امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند. رُم نیز با 6 امتیاز هجدهم است. 

