بازگشت رُم به مدار پیروزی؛ برد در خانه رنجرز

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های هفته چهارم لیگ اروپا 26-2025 و از ساعت 23:30 شب گذشته (پنجشنبه) تیم فوتبال رُم در دیداری خارج از خانه میهمان رنجرز در شهر گلاسکو بود و در پایان موفق شد میزبان خود را با نتیجه 2 بر صفر شکست دهد.

برای جالوروسی در این دیدار؛ ماتیاس سوله (13) و لورنزو پلگرینی (36) گلزنی کردند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

استون‌ویلا 2 - مکابی صفر

بولونیا صفر - بران صفر

براگا 3 - خنک 4

فرانتس‌واروش 3 - لودوگورتس یک

پائوک 4 - یانگ‌بویز صفر

ویکتوریا‌پلژن صفر - فنرباغچه صفر

اشتوتگارت 2 - فاینورد صفر

بتیس 2 - لیون صفر

در پایان هفته چهارم لیگ اروپا 26-2025 تیم های میتلند، فرایبورگ و فرانتس‌واروش به ترتیب با 12، 10 و 10 امتیاز در رده‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند. رُم نیز با 6 امتیاز هجدهم است.

